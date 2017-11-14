Духовный лидер англикан посетит Москву с 20 по 22 ноября

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби посетит российскую столицу с 20 по 22 ноября, сообщили РИА Новости в посольстве Великобритании в Москве.

"С 20 по 22 ноября 2017 года в Москву прибудет архиепископ Кентерберийский. Его визит будет иметь пасторский, экуменический и политический характер", — пояснил сотрудник дипведомства.

По его словам, в Москве архиепископ посетит англиканскую церковь Святого Андрея. Церковь была построена для англиканской общины Москвы в конце XIX века и стала интернациональным центром англиканства в Москве, открытым для всех англоговорящих последователей. Церковь также является центром Московского дьяконства и проводит множество социально-культурных мероприятий и программ.

В посольстве указали, что "официальная встреча архиепископа с патриархом состоится во вторник, 21 ноября".

По мнению британской стороны, встреча станет логическим продолжением визита патриарха Кирилла в Лондон в 2016 году, в рамках которого глава РПЦ посетил Ламберский дворец и в сопровождении архиепископа Уэлби встретился с королевой Великобритании в Букингемском дворце.

© Фото : фото предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси Патриарх и архиепископ Кентерберийский договорили о гумсотрудничестве

Кроме того, архиепископ Кентерберийский встретится с митрополитом Иларионом, председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата, а также посетит общецерковную аспирантуру и докторантуру им. святых Кирилла и Мефодия – высшее учебное заведение при патриархате, предоставляющее послевузовское духовное образование.

Патриарх Кирилл находился в Великобритании со своим первым визитом 15-18 октября 2016 года, поездка приурочена к празднованию 300-летия присутствия Русской православной церкви на Британских островах.