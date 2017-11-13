МИНСК, 13 ноя — РИА Новости. Суд в Белоруссии во вторник огласит приговор по делу священника из России, которого обвиняют в сутенерстве, сообщила во вторник представитель пресс-службы Витебского областного суда Наталья Платоненко.

"Завтра суд Железнодорожного района Витебска публично огласит резолютивную часть приговора по уголовному делу в отношении 39-летнего священника", — написала представитель суда в Facebook, напомнив, что дело рассматривалось в закрытом режиме.

Ранее Следственный комитет Белоруссии завершил расследование дела в отношении жителя Ленинградской области, который обвиняется в попытках перевезти нескольких женщин из Белоруссии в Санкт-Петербург с целью организации занятия проституцией. Суд Железнодорожного района Витебска 25 октября в закрытом режиме начал судебные слушания по уголовному делу о "покушении на организацию и использование занятия проституцией другими лицами, сопряженные с вывозом за пределы государства лиц для занятия проституцией". Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее СМИ сообщали, что священник из Петропавловского храма в Ленинградской области задержан оперативниками в Белоруссии. Также приводилась информация о расследовании уголовного дела Витебским городским отделом СК по статье о покушении "на организацию или использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией" в отношении 39-летнего гражданина РФ.

По данным следствия, 39-летний мужчина с апреля по август вел переписку в интернете с двумя жительницами Витебска. Когда он получил их согласие на занятие проституцией за денежное вознаграждение в Санкт-Петербурге, 3 августа он прибыл в Витебск с целью доставки женщин в Россию. Проведя несколько бесед с 20-летней и 30-летней женщинами и достигнув договоренности об их вывозе, мужчина был задержан сотрудниками органов внутренних дел при посадке в автобус, следующий из Витебска до Петербурга.

Кроме того, как отмечал СК Белоруссии, установлено, что обвиняемый вел аналогичную переписку в январе-феврале с двумя девушками из Гомеля. Когда его сообщница, 19-летняя гражданка Таджикистана, договорилась с ними и приобрела билеты до Петербурга, она была задержана на вокзале.