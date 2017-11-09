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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Франциск одобрил декрет о "героических добродетелях" папы Иоанна Павла I

21:5309.11.2017
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© AFP 2017 / Filippo MonteforteПапа римский Франциск касается иконы с ликом Девы Марии в Ватикане. Архивное фотоПапа римский Франциск касается иконы с ликом Девы Марии в Ватикане. Архивное фото
© AFP 2017 / Filippo Monteforte

ВАТИКАН, 9 ноя — РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск одобрил провозглашение "героических добродетелей" восьми видных деятелей Римско-католической церкви, в отношении которых идет процесс беатификации (причисления к лику блаженных), в том числе папы Римского Иоанна Павла I (Альбино Лучани).

Как сообщила в четверг служба печати Святого престола, накануне понтифик принял префекта Конгрегации по канонизации святых кардинала Анджело Амато и в ходе аудиенции дал разрешение на обнародование соответствующих декретов. Таким образом, сделан важный шаг на пути беатификации одного из предшественников Франциска на Апостольском престоле, который возглавлял Римско-католическую церковь в течение всего 33 дней — с 26 августа по 28 сентября 1978 года.

Папа Франциск во время пасхального богослужения в соборе Святого Петра, Ватикан
© AP Photo / Gregorio Borgia
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"Улыбка Бога"

Альбино Лучани родился 17 октября 1912 года в небольшом горном селении Форно-ди-Канале на севере Италии в семье кухарки и строительного рабочего, считавшего себя социалистом. Семья жила бедно, Альбино и трое его братьев и сестер часто голодали. Принял духовный сан в 1935 году, был рукоположен в епископы в 1958 году.

Возглавив епархию, Лучани начал многочисленные поездки по приходам и обнаружил, что его паства буквально задыхается от бедности. При этом он уже был достаточно искушен в церковных делах, чтобы понимать: могущественный ватиканский банк IOR во главе с американским архиепископом литовского происхождения Полом Марцинкусом вовсе не спешит поддерживать простых верующих, хотя и располагает огромными денежными ресурсами. Тогда он впервые заговорил о том, что церковные финансы должны быть прозрачными, а банкиры в сутанах должны действовать в соответствии с евангельскими заповедями.

Став патриархом Венецианским, Лучани призывал своих священников отказаться от драгоценных украшений и передать их в пользу бедных. В 1971 году он предложил богатым церквам Европы отдавать хотя бы 1% своих доходов христианам из стран "третьего мира". В 1973 году получил пурпурную кардинальскую шапку из рук папы Павла VI.

На второй день конклава, 26 августа 1978 года был избран 263-м римским понтификом и впервые в истории папства принял двойное имя — Иоанн Павел. Он отказался от церемонии коронации, заменив ее мессой на паперти Собора Св. Петра, и первым не пожелал надеть на голову драгоценную тиару. Более того, Лучани отказался от папского трона и собственно от интронизации, а также первым в Ватикане перестал пользоваться носильным троном.

За свой рекордно короткий понтификат Иоанн Павел I не успел написать ни одной энциклики, но намеревался подготовить папское послание на тему "Бедные и бедность в мире". Похоже, больше всего он думал именно о бедных и о социальной несправедливости в современном мире, причем не только думал, но всерьез намеревался передать в пользу бедных несметные сокровища Римско-католической церкви. Такие планы серьезно беспокоили некоторых могущественных деятелей Римской курии, зато в памяти простых верующих он остался как "улыбающийся Папа" или "Улыбка Бога".

Согласно официальной версии, папа Лучани умер 28 сентября 1978 года от инфаркта миокарда. После скоропостижной кончины понтифика в СМИ появились многочисленные публикации о его возможном отравлении в результате заговора в Римской курии, за которым мог стоять, например, глава ватиканского банка Марцинкус. Итальянские газеты и некоторые представители духовенства требовали произвести вскрытие, чтобы положить конец этим пересудам, но Святой престол категорически отказался это сделать.

Путь на алтарь

Вопрос о беатификации папы Лучани был поднят еще в 1990 году, когда 226 католических епископов из Латинской Америки, в том числе, четыре кардинала, направили в Ватикан официальный запрос об этом. В 2002 году епископ города Беллуно, где будущий понтифик учился в семинарии, объявил о начале сбора материалов о жизни покойного иерарха и его праведных деяниях. Официально процесс причисления к лику блаженных был начат в 2003 году, когда эту процедуру поддержали в Римской курии. Сначала был проведен епархиальный процесс, который завершился в 2006 году, после чего все собранные свидетельства и документы были переданы в Конгрегацию по канонизации святых.

В 2008 году из стен этого влиятельного ватиканского ведомства вышел декрет, подтверждавший действительность собранных материалов о будущем прославлении Иоанна Павла I. Затем на рассмотрение экспертов были переданы документы о чудесном исцелении по молитвам к папе Лучани одного из верующих из итальянской области Апулии. 17 октября 2012 года, в день столетия со дня рождения понтифика, в руки префекта конгрегации кардинала Амато из епархии был передан так называемый Summarium testium – первый документ, необходимый для подготовки решения о "героических добродетелях" Лучани.

Однако в 2015 году стало известно о том, что комиссия экспертов не признала факт чудесного исцеления, и процесс беатификации мог на этом завершиться. Однако уже на следующий год в комиссию поступили сведения о новом чуде, происшедшем в Латинской Америке, и эксперты приступили к изучению данных документов.

Как стало известно РИА Новости, в начале недели на заседании Конгрегации по канонизации святых члены этого ведомства Святого престола единогласно признали "героические добродетели" папы Лучани, декрет о чем и был передан в среду на утверждение Франциска.

Теперь после одобрения понтифика для беатификации Иоанна Павла I необходимо официальное признание чуда, совершенного по молитвам к почившему главе церкви после его смерти. Связанная с этим процедура требует нового, еще более строгого изучения всех материалов и проведения множества экспертиз, в том числе медицинских, что может занять весьма длительное время. Окончательное решение о беатификации может принять только папа Римский. Беатификация является необходимым этапом для начала процесса канонизации (причисления к лику святых).

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