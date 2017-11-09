В Москве открыли первый крупный буддийский центр

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Первый большой буддийский центр, предназначенный как для практикующих буддистов, так и для всех интересующихся этой религией, открыли в четверг в Москве.

"Такого большого центра у буддистов, вне зависимости от их принадлежности к какой-либо школе, еще не было. Раньше мы проводили свои мероприятия по разным местам", — заявил гостям мероприятия президент Российской ассоциации буддистов Алмазного пути традиции Карма Кагью Александр Койбагаров. Именно под эгидой этой организации действует открытый центр.

Гостями мероприятия стали представители власти Москвы, посол Непала в России Риши Рам Кхимири, члены буддийской общины столицы. Перед началом торжественного открытия все собравшиеся совершили один из обрядов Лхабаб Дуйсэна — праздника нисхождения Будды с неба Тушита (Сада Радости) на землю, который будет отмечаться 10 ноября: подбросили вверх лепестки роз.

"Это очень важно и хорошо, что разные направления буддизма, давно действующие в Москве, могут осуществлять свою деятельность в комфортных условиях", — отметил в свою очередь замруководителя столичного департамента национальной политики Константин Блаженов.

Предполагается, что в Центре будут проводиться лекции по истории, философии, искусстве и архитектуре, а также кинопоказы и мастер-классы. Для школьников и студентов вузов, как отмечают в религиозной организации, будут организованы образовательные программы и экскурсии в рамках проекта "Диалог культур" совместно с Московской городской думой, Министерством образования и правительством Москвы. В двухэтажном белом здании также расположены молитвенные комнаты и учебные классы.

"В январе столичные жители смогут увидеть празднование традиционного буддийского нового года — Сагаалган; в марте состоится фестиваль буддийской культуры, приуроченный к международному Дню счастья. Осенью 2018 года свое 25-летие на территории центра отметит легендарная выставка предметов буддийской культуры и искусства "Сокровища Гималаев", — отметили в центре.

Российская ассоциация буддистов Алмазного пути традиции Карма Кагью объединяет около 100 буддийских общин по всей стране. По данным организации, только в Москве проживают более ста тысяч буддистов.