В Москве открыли первый крупный буддийский центр

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Первый большой буддийский центр, предназначенный как для практикующих буддистов, так и для всех интересующихся этой религией, открыли в четверг в Москве.
Гостями мероприятия стали представители власти Москвы, посол Непала в России Риши Рам Кхимири, члены буддийской общины столицы. Перед началом торжественного открытия все собравшиеся совершили один из обрядов Лхабаб Дуйсэна — праздника нисхождения Будды с неба Тушита (Сада Радости) на землю, который будет отмечаться 10 ноября: подбросили вверх лепестки роз.
"Это очень важно и хорошо, что разные направления буддизма, давно действующие в Москве, могут осуществлять свою деятельность в комфортных условиях", — отметил в свою очередь замруководителя столичного департамента национальной политики Константин Блаженов.
"В январе столичные жители смогут увидеть празднование традиционного буддийского нового года — Сагаалган; в марте состоится фестиваль буддийской культуры, приуроченный к международному Дню счастья. Осенью 2018 года свое 25-летие на территории центра отметит легендарная выставка предметов буддийской культуры и искусства "Сокровища Гималаев", — отметили в центре.
Российская ассоциация буддистов Алмазного пути традиции Карма Кагью объединяет около 100 буддийских общин по всей стране. По данным организации, только в Москве проживают более ста тысяч буддистов.