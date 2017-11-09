В Москве откроется первый городской буддийский центр

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Первый большой городской буддийский центр, предназначенный как для практикующих буддистов, так и для всех интересующихся этой религией, откроется в четверг в Москве при участии верующих и представителей властей города, сообщили РИА Новости в Российской ассоциации буддистов Алмазного Пути традиции Карма Кагью.

"Открытие центра приурочено ко Дню народного единства. Вслед за открывшейся недавно в Москве Ступой Просветления, это событие станет новым шагом в знакомстве россиян и гостей столицы с культурой буддийских регионов, являющихся интегральной частью нашей Родины", —отмечает президент Российской ассоциации буддистов Алмазного пути традиции Карма Кагью Александр Койбагаров.

Предполагается, что в Центре будут проводиться лекции об истории, философии, искусстве и архитектуре, а также кинопоказы и мастер-классы. Для школьников и студентов вузов, как отмечают в религиозной организации, будут организованы образовательные программы и экскурсии "в рамках проекта "Диалог культур" совместно с Московской городской думой, Министерством образования и правительством Москвы".

"В январе столичные жители смогут увидеть празднование традиционного буддийского нового года — Сагаалган; в марте состоится фестиваль буддийской культуры, приуроченный к международному Дню счастья. Осенью 2018 года свое 25-летие на территории центра отметит легендарная выставка предметов буддийской культуры и искусства "Сокровища Гималаев", — отмечают в организации.

Российская ассоциация буддистов Алмазного пути традиции Карма Кагью объединяет около 100 буддийских общин по всей стране. По данным организации, только в Москве проживают более ста тысяч буддистов.