Патриарх пригласил в Москву молодежь Удмуртии по просьбе девушки-инвалида

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пригласил в паломническую поездку в Москву и Сергиев Посад молодежь Удмуртии в ответ на просьбу девушки — инвалида-колясочника из Алнашей, сообщила в среду пресс-служба предстоятеля Русской церкви.

"Алена Балашова приезжала со своим братом в Ижевск для того, чтобы в качестве волонтера встретить святейшего патриарха Кирилла во время его пастырского визита в Удмуртию 13-15 октября. Она передала ему письмо, в котором попросила помочь молодежи из Алнашей приехать в Москву и Сергиев Посад для паломничества по святым местам. Еще она просила помочь ей с обследованием и лечением в профильной клинике, поскольку является инвалидом 1 группы – ДЦП", — сообщили в патриархии.

В своем письме девушка, в частности, написала, что ей 26 лет и она очень хочет быть полезной для Церкви и общества, и отметила, что "очень важно, чтобы молодежь сегодня не в интернете сидела, а участвовала в важных и нужных молодежных проектах".

Как уточнили в патриаршей пресс-службе, группа молодежи — православных волонтеров из Удмуртии отправится, по благословению предстоятеля, в Москву и Сергиев Посад на поезде 9 ноября.

"Для ребят запланирована обширная программа: посещение Покровского женского ставропигиального монастыря, встреча с наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры владыкой Феогностом и посещение Покровского женского ставропигиального Хотькова монастыря, участие в молодежной ночной литургии в храме мученика Антипы Пергамского, а также старт нового медиа-проекта "Читаем вместе Библию на удмуртском, русском и других языках народов России" в храме Христа Спасителя", — говорится в пресс-релизе.