В ЮАР появилась церковь пива и "святого виски"

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. В пригороде Йоханнесбурга появилась церковь Габола, чьи последователи употребляют алкоголь в ритуальных целях, пишет The Daily Mail.

Издание отмечает, что употребление алкоголя довольно широко распространено среди жителей ЮАР.

Основатель церкви Габола (что переводится как "распитие") епископ Циеци Макити поощряет употребление алкоголя на своих службах. Богослужения проходят каждое воскресенье в местных пабах. Начинаются они в 11 утра и длятся до поздней ночи.

"Это пространство для людей, которые собираются вместе во имя Бога и не стыдятся того, что являются пьющими", — заявляет Макити.

Его церковь насчитывает уже 500 последователей, несмотря на то, что была основана всего пару месяцев назад. Около 200 из них уже прошли обряд крещения в своем любимом алкогольном напитке.

"Если вы пьете пиво, вы креститесь в пиве. То же самое касается тех, кто пьёт сидр и другие алкогольные напитки", — объясняет епископ Макити своим прихожанам.

Пока что членами церкви Габола являются только мужчины. Епископ объясняет это тем, что ему становится неловко, когда он видит, как ведут себя пьяные мужчины по отношению к женщинам. Однако его целью является просвещение прихожан, дабы, когда они будут "хорошо подготовлены", женщины смогли бы тоже стать частью церкви Габола.