Громкоговорители вновь используют в мечетях Ташкента для призыва к молитве

ТАШКЕНТ, 7 ноя – РИА Новости. Громкоговорители вновь стали использовать в ноябре в крупных мечетях Ташкента во время азана — призыва мусульман на молитву, сообщило во вторник местное интернет-издание nuz.uz.

"В крупных мечетях в ряде районов Ташкента муэдзины (помощник имама, в чьи обязанности входит призыв к верующим собираться на молитву — ред.) начали читать азан через громкоговорители", — говорится в сообщении.

По данным издания, в Узбекистане в последние десять лет в связи с обращениями граждан азан читался внутри мечетей, чтобы его могли услышать только прихожане, пришедшие помолиться.

Пользователи соцсетей также сообщают, что в Андижанской и Ферганской областях на востоке Узбекистана муэдзины некоторых мечетей начали призывать к молитве с помощью громкоговорителей.

В Управлении мусульман Узбекистана не смогли прокомментировать РИА Новости эту информацию, уточнив, что официального запрета властей на использование усилительной звуковой аппаратуры во время азана не существует.

В Узбекистане с более чем 32-миллионным населением 94% жителей исповедуют ислам, 3,5% граждан республики — православные христиане, остальные принадлежат к другим религиозным конфессиям. В настоящее время в стране действуют 2,037 тысячи мечетей, в которых работают более 5 тысяч имамов и их заместителей.