Мусульманский некрополь Крыма возьмут под охрану государства

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Древний мусульманский некрополь на Южном берегу Крыма возьмут под охрану государства, чтобы исключить застройку территории, сообщил заместитель главы комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек.

По его словам, Магометанский некрополь XVIII — XIX века затрагивает зону строительства на территории лагеря "Кипарисный" детского центра "Артек".

"Это первый мусульманский некрополь, который будет внесен в реестр памятников культурного наследия. Уже поданы все необходимые документы. Ни один некрополь не был внесен в подобный реестр за период Украины. Они находились вне правового поля, поэтому могли с легкостью стать местом начала каких-либо строительных работ", — сказал РИА Новости Бальбек.

Он подчеркнул, что в преддверии Дня народного единства руководство "Артека" подписало соглашение с Духовным управлением мусульман Крыма о сохранении обнаруженных крымско-татарских памятников.

"Руководство "Артека" показывает уважение к традициям крымских татар и всех мусульман полуострова", — подчеркнул депутат.

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