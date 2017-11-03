Бургомистр Брюсселя запретил лидерам националистов "исламское сафари"

БРЮССЕЛЬ, 3 ноя – РИА Новости, Александр Шишло. Бургомистр Брюсселя Филипп Клоз запретил проведение в пятницу в бельгийской столице любых сборищ в рамках так называемого "исламского сафари", инициированного лидерами националистов из Бельгии и Нидерландов – главами партии "Фламандский интерес" и "Партии Свободы" Филиппом Девинтером и Гертом Вилдерсом.

"Бургомистр запретил проведение каких-либо сборищ подобного рода", — сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной администрации.

Девинтер и Вилдерс в сопровождении своих сторонников намеревались, в частности, прошествовать по улицам брюссельской коммуны Моленбек, значительную долю которой составляет мусульманское население.

Согласно данным коммунальных властей, в настоящее время в Моленбеке, выходцем из которого является подозреваемый по делу о терактах 13 ноября 2015 года в Париже Салах Абдеслам, проживают не менее 76 радикально настроенных мусульман.

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.