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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Нейробиологи доказали, что продукция Apple стала новой религией

14:0003.11.2017
(обновлено: 14:16 03.11.2017)
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЛюди стоят в очереди у Apple Store в Токио в ожидании начала продаж iPhone 4SЛюди стоят в очереди у Apple Store в Токио в ожидании начала продаж iPhone 4S
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Нейробиологи выяснили, что мысли о продукции компании Apple задействуют те же области мозга, которые реагируют и на религиозные образы, сообщает World Religion News.

В документальном фильме Би-би-си ученые просканировали мозг поклонника Apple, заявившего, что он думает о любимых гаджетах 24 часа в сутки.

"Исследование показало, что крупный технический бренд воздействует на районы мозга, которые предназначены для обработки религиозной информации", — заключили специалисты.

Антропологи, в свою очередь, заявили, что устройство магазинов Apple имеет много общего с церквями: строгость, почти ангельское освещение и даже сакральный логотип.

В роли божества в новой "вере" выступает Стив Джобс, речами вдохновлявший последователей присоединиться к числу почитателей Apple. А полчища "верующих" еще ночью выстраиваются в очередь, чтобы поклониться "святыне" — какой-нибудь новой продукции компании.

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© Fotolia / Ruslan Solntsev
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Apple 12 сентября представила новое поколение своих смартфонов, в частности, iPhone Х. Устройство с панелями из стекла и безрамочным дисплеем оснащено процессором A11 Bionic и поддерживает технологии дополненной реальности. В России он стоит почти 80 тысяч рублей.

Старт продаж iPhone X вызвал небывалый ажиотаж в Москве: к открытию магазина re:Store на Тверской улице собрались около 500 человек, причем очередь начала образовываться за несколько дней до официального старта продаж.

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© Ruptly
Не отходя от кассы: iPhone X перепродали прямо в очереди
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Религия и мировоззрение
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3 пользователя оставили 3 комментария
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yaroslavyev
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