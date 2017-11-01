Борода: отражение истории в творчестве не должно оскорблять чувства граждан

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Авторы произведений искусства, обращающиеся к отечественной истории, должны работать на примирение людей и "не служить причиной оскорбления чьих-либо чувств", заявил в среду президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода на заседании XXI Всемирного русского народного собора.

По его словам, в современном обществе огромное влияние на фомирование мировоззрения оказывают культура и искусство, которые "призваны воспитывать и "прививать" молодое поколение".

"Из произведений искусства человек должен извлекать уроки, обращаться к истории, получать почву для раздумий. У культурных и религиозных институций должны быть общие, светлые намерения — они должны служить объединению общества, а не его разладу", — сказал Борода.

Глава ФЕОР обратил внимание на то, что нынешнее молодое поколение "не особенно хорошо знакомо" с историей своей страны, и поэтому на авторах лежит особая ответственность на то, чтобы правильно проводить грань между личным художественным видением и субъективной интерпретацией истории, сопряженной с прямым искажением фактов.

"Отражение исторических событий в художественной форме в произведениях искусства должно быть направлено на примирение, а не служить причиной оскорбления чьих-либо чувств. И сегодня задача всех религиозных организаций — защищать наши ценности от нетерпимых проявлений современной светской культуры, ущемляющей права верующих", — заключил Борода.