Минобрнауки: кафедры теологии стали центрами духовного развития студентов

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Кафедры теологии в российских вузах превратились в своеобразные центры духовного и нравственного развития студентов, и такой успешный опыт нужно всячески развивать, заявил в среду заместитель министра образования и науки РФ Сергей Кравцов на заседании XXI Всемирного русского народного собора (ВРНС).

"В 2001 году в системе подготовки кадров была введена теология, и по этому направлению успешно осуществляют подготовку не только религиозные образовательные учреждения, но и светские. Кафедры теологии во многом являются своеобразными центрами духовного и нравственного развития студентов. И такой успешный опыт нужно поддерживать и распространять", — сказал Кравцов.

Теология была признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в 2015 году. В 2016 году стала возможна защита работ по этой дисциплине, когда были созданы диссертационный и экспертный советы.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила о необходимости укрепления кафедр теологии в российской образовательном и научном пространстве. Так, количество бюджетных мест в вузах по этой специальности на 2018-2019 учебный год будет, по ее словам, увеличено.

Выступая на заседании ВРНС, замглавы ведомства также отметил, что в работе с преподавательским корпусом "необходимо уделять большее внимание подготовке, переподготовке, профессиональному росту и духовно-нравственному развитию" преподавателей и педагогов.

"Считаю, что в этом вопросе может помочь и Всемирный русский народный собор, и "Русская экспертная школа", и другие организации, у которых уже имеется соответствующий опыт", — отметил Кравцов. В частности, он привел в пример опыт Российского православного университета (РПУ), на базе которого для ряда вузов и их преподавателей внедрен курс ценностно ориентированного образования — "Культура, этика, религия в жизни современного человека".

"Также ряд сильных негосударственных вузов уже приняли решение включить в образовательный и воспитательный процесс ценностно ориентированные компоненты, образовав консорциум ценностно-ориентированных вузов", — добавил замминистра.