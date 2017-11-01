РФ не страшны все виды политического радикализма, заявил патриарх Кирилл

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Российское общество за последние годы стало консолидированным и приобрело "иммунитет по отношению ко всем видам политического радикализма", заявил в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании XXI Всемирного русского народного собора.

"Несмотря на то, что количество конфликтов, войн и революций в мире стремительно растет, России тем не менее хватает сил оставаться островом стабильности в этом опасном потоке, идти по своему историческому пути. Сегодня наше общество консолидировано, в нем нет того трагического гражданского раскола, который разделял народ пополам. Напротив, сегодня мы вновь учимся радоваться национальному объединению и примирению", — сказал патриарх.

По его мнению, это объединение и примирение дают "уверенность в том, что страна и общество не оступятся и не сорвутся в историческую пропасть, как это случилось в начале 1917 года".

"История России не ходит по кругу. Мы учимся на собственных ошибках. Мы приобрели иммунитет по отношению ко всем видам политического радикализма, для нас как никогда важен консенсус, важны общие ценности", — сказал патриарх.

Он отметил, что важно то, что объединяет, а не то, что разделяет. "Продолжая возделывать и преумножать мир у себя, Россия может быть примером и моральной опорой для всех, кто желает пережить нынешний кризис", — добавил предстоятель.