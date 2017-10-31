Евреи боятся новых терактов после отмены режима ЧП во Франции

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт прокомментировал подписанный президентом Франции Франсуа Макроном закон о борьбе с терроризмом, который в среду вступит в силу вместе с окончанием режима чрезвычайного положения.

Почти два года во Франции действует чрезвычайное положение, введенное на территории страны решением кабинета министров по предложению президента Франсуа Олланда после терактов 13 ноября 2015 года. Режим ЧП будет снят 1 ноября 2017 года. Французский парламент 18 октября завершил процесс принятия законопроекта о борьбе с терроризмом, который вступит в силу после окончания ЧП.

Документ, в частности, предусматривает усиление административной власти, которое позволит упростить выдачу предписания на проведение обысков, а также позволит обеспечить временное закрытие мест религиозного культа, где ведется пропаганда ненависти и насилия.

"Мы надеемся, что с ослаблением мер безопасности, власти останутся бдительными против угроз безопасности, исходящих от религиозных радикалов, а также продолжат контролировать пожертвования, поступающие из источников, заинтересованных в террористических действиях. Мы надеемся и молимся, что ужасные террористические акты, происходившие во Франции, остались в прошлом и никогда не повторились вновь", — заявил раввин Гольдшмидт.

В еврейской общине Европы неоднократно подчеркивали, что действия террористов были направлены против евреев, которые "не чувствуют себя в безопасности". По словам Гольдшмитда расходы на безопасность составляют свыше 25 % от общего бюджета общины в каждой из стран ЕС.