РПЦ озабочена судьбой и будущим христиан на Ближнем Востоке

АФИНЫ, 30 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Русская Православная Церковь озабочена судьбой христиан на Ближнем Востоке и надеется, что будут созданы условия для их возвращениям, заявил РИА Новости митрополит Волоколамский Иларион.

Митрополит Иларион участвует в Афинах в международной конференции "Религиозный и культурный плюрализм и мирное сосуществование на Ближнем Востоке". Он говорил о ситуации на Ближнем Востоке, в Сирии, о том, что Российская армия практические освободила Сирию от террористов.

"На этой конференции я как представитель Церкви, прежде всего, говорил о ситуации, в которой находятся христиане в Сирии, в Ираке и вообще на Ближнем Востоке. И я сказал о том, что после того, как террористы будут окончательно изгнаны из Сирии, а я надеюсь, что это очень скоро произойдет, и я прямо назвал причину, по которой террористы сейчас теряют свое влияние на Ближнем Востоке — это действия российской армии, так вот после того, как, даст Бог, закончится война в Сирии, перед мировым сообществом встанет огромная задача по восстановлению инфраструктуры этой страны. И для меня, как представителя Русской православной церкви, особую озабоченность вызывает судьба христиан на Ближнем Востоке",- сказал митрополит Иларион.

"Для того, чтобы христиане могли вернуться в свои родные места, нужно обеспечить, во-первых, скорейшее восстановление разрушенных войной храмов, монастырей и святынь, и, во-вторых, восстановить, а может быть и заново построить дома для христиан. Потому что если им некуда будет вернуться, если не будет домов, если не будет инфраструктуры, школы не будут действовать, госпитали не будут функционировать, то мы не сможем надеяться на то, что христиане смогут вернуться", — сказал Иларион.

Он отметил также, что новых данные о двух митрополитах, которые были похищены в Алеппо в 2013 году, у РПЦ нет.

"У нас, к сожалению, нет никаких достоверных сведений об их судьбе", — сказал митрополит.

Боевики в сирийской провинции Алеппо 24 апреля похитили двух священнослужителей — митрополита Алеппского Павла Язиджи из Антиохийского патриархата Греческой православной церкви и митрополита Марка Григория Юханну Ибрагима из Сиро-Яковитской церкви.