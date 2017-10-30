РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

РПЦ озабочена судьбой и будущим христиан на Ближнем Востоке

14:2830.10.2017
0910
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСожженные коптские храмы в провинции Минья в ЕгиптеСожженные коптские храмы в провинции Минья в Египте
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк

АФИНЫ, 30 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Русская Православная Церковь озабочена судьбой христиан на Ближнем Востоке и надеется, что будут созданы условия для их возвращениям, заявил РИА Новости митрополит Волоколамский Иларион.

Митрополит Иларион участвует в Афинах в международной конференции "Религиозный и культурный плюрализм и мирное сосуществование на Ближнем Востоке". Он говорил о ситуации на Ближнем Востоке, в Сирии, о том, что Российская армия практические освободила Сирию от террористов.

"На этой конференции я как представитель Церкви, прежде всего, говорил о ситуации, в которой находятся христиане в Сирии, в Ираке и вообще на Ближнем Востоке. И я сказал о том, что после того, как террористы будут окончательно изгнаны из Сирии, а я надеюсь, что это очень скоро произойдет, и я прямо назвал причину, по которой террористы сейчас теряют свое влияние на Ближнем Востоке — это действия российской армии, так вот после того, как, даст Бог, закончится война в Сирии, перед мировым сообществом встанет огромная задача по восстановлению инфраструктуры этой страны. И для меня, как представителя Русской православной церкви, особую озабоченность вызывает судьба христиан на Ближнем Востоке",- сказал митрополит Иларион.

"Для того, чтобы христиане могли вернуться в свои родные места, нужно обеспечить, во-первых, скорейшее восстановление разрушенных войной храмов, монастырей и святынь, и, во-вторых, восстановить, а может быть и заново построить дома для христиан. Потому что если им некуда будет вернуться, если не будет домов, если не будет инфраструктуры, школы не будут действовать, госпитали не будут функционировать, то мы не сможем надеяться на то, что христиане смогут вернуться", — сказал Иларион.

Он отметил также, что новых данные о двух митрополитах, которые были похищены в Алеппо в 2013 году, у РПЦ нет.

"У нас, к сожалению, нет никаких достоверных сведений об их судьбе", — сказал митрополит.

Боевики в сирийской провинции Алеппо 24 апреля похитили двух священнослужителей — митрополита Алеппского Павла Язиджи из Антиохийского патриархата Греческой православной церкви и митрополита Марка Григория Юханну Ибрагима из Сиро-Яковитской церкви.

Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена