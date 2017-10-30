Муфтий Гайнутдин: теология и научное знание обогащают друг друга

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин призвал не искать "противоречий" между "академическими критериями научности" и теологией — богословским осмыслением действительности, указав на постоянное взаимное обогащение "светского" и "религиозного" знаний.

В 2015 году Высшей аттестационной комиссией министерства образования и науки РФ теология была утверждена в качестве научной специальности, не так давно состоялась защита первой диссертации по этой специальности православным соискателем. В ВАК появился Экспертный совет по теологии, в число членов которого вошли представители исламоведения и исламской теологии.

"Одним из перспективных направлений является налаживание сотрудничества исламской теологии и академического исламоведения, а предубеждения о несовместимости академических критериев научности и богословского осмысления действительности доказали свою несостоятельность", — сказал муфтий Гайнутдин, выступая в понедельник на X международной научно-образовательной конференции в Москве.

Напротив, продолжил он, "взаимное проникновение, заимствование опыта и методологии между так называемыми "светским" и "религиозным" знаниями являются характерной чертой" современной эпохи. По словам муфтия, в реальной жизни эти тенденции выражаются в "появлении прослойки молодых мусульманских интеллектуалов, одинаково востребованных как на светских, так и на сугубо духовных площадках".

По словам Гайнутдина, открывшаяся конференция "Исламская теология и академическое исламоведение: сотрудничество и перспективы развития" решает "важную задачу разгерметизации исламской интеллектуальной жизни, вдумчивого и тонкого использования на благо российских мусульман лучших наработок ведущих образовательных центров России и зарубежья".

В конференции, которая также носит название "Чтения имени Галимджана Баруди", принимают участие российские и иностранные представители государственных и негосударственных образовательных и научно-исследовательских учреждений, ведущих центров исламских исследований, в том числе университета "Аль-Азхар" (Египет), а также из Индонезии, Брунея, Ирана, Киргизии, Казахстана, Узбекистана и других стран.

Галимджан Галеев (Баруди, 1857-1921) — один из крупнейших российских татарских ученых-богословов, педагог и просветитель, ректор медресе "Мухаммадия" в Казани, один из самых видных деятелей мусульманского общественно-политического движения в России начала XX века.