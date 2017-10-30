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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Социологи выяснили, планируют ли россияне праздновать Хэллоуин

Сюжет:
"Общественные мнения" (235)
08:1830.10.2017
(обновлено: 12:23 31.10.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПразднование Хэллоуина в Москве. Архивное фотоПразднование Хэллоуина в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Отмечать Хэллоуин в этом году планируют только 3% из тех, кто о нем знает, в основном это молодые люди в возрасте до 25 лет, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Милонову напомнили, что Хэллоуина нет в календаре школьных мероприятий
По словам социологов, Хэллоуин в России приобрел известность, но не популярность. "Несмотря на широкую известность, Хэллоуин в нашей стране так и не прижился: отмечать праздник планируют лишь 3% россиян, слышавших о нем. Повышенный интерес отмечается только в самой молодой возрастной группе (18% среди 18-24-летних)", — говорится в материалах ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Лишь 10% респондентов впервые услышали о Хэллоуине во время опроса, подавляющему большинству (90%) россиян само это понятие оказалось знакомо. Вместе с тем суть праздника многие определить затруднились; в основном респонденты отдаленно вспоминают о его связи с нечистой силой, называют внешнюю атрибутику: например, тыквы и пугающие костюмы. Дату празднования Хэллоуина — 31 октября — верно назвал только каждый десятый из тех, кто слышал о нем, еще 18% знают, что праздник отмечается в октябре.

Рыжий пир: как животные расправляются с праздничными тыквами
© AP Photo / dpa/Hauke-Christian DittrichТыкву - символ Хэллоуина - получили в подарок сурикаты, живущие в зоопарке Ганновера в Германии.Сурикаты угощаются тыквой в зоопарке Ганновера в Германии
© AP Photo / dpa/Hauke-Christian Dittrich
Тыкву - символ Хэллоуина - получили в подарок сурикаты, живущие в зоопарке Ганновера в Германии.
© REUTERS / Mary TurnerНе стали долго любоваться угощением и тигры, живущие в Лондонском зоопарке.Тигры во время ежегодного мероприятия накануне Хэллоуина в Лондонский зоопарке
© REUTERS / Mary Turner
Не стали долго любоваться угощением и тигры, живущие в Лондонском зоопарке.
© REUTERS / Mary TurnerТыква - сомнительное лакомство для пингвинов, но вот "голова Джека", набитая рыбой, - это уже совершенно другой разговор.Пингвины Гумбольдта во время ежегодного мероприятия накануне Хэллоуина в Лондонский зоопарке
© REUTERS / Mary Turner
Тыква - сомнительное лакомство для пингвинов, но вот "голова Джека", набитая рыбой, - это уже совершенно другой разговор.
© AFP 2017 / ANP/Remko de WaalДля лемуров, живущих в зоопарке голландского города Амерсфорт, в праздничную тыкву нарезали самых разных овощей. Животным осталось только догадаться, как их оттуда вынуть.Лемур ест овощи спрятанные в тыквах накануне Хэллоуина в зоопарке Амерсфорта, Нидерланды
© AFP 2017 / ANP/Remko de Waal
Для лемуров, живущих в зоопарке голландского города Амерсфорт, в праздничную тыкву нарезали самых разных овощей. Животным осталось только догадаться, как их оттуда вынуть.
© AP Photo / Petr David JosekНоворожденный черный носорог из зоопарка Двур-Кралове в Чехии решил, что тыква - вполне годный мяч для игры.Новорожденный черный носорог в зоопарке Двур-Кралове, Чехия
© AP Photo / Petr David Josek
Новорожденный черный носорог из зоопарка Двур-Кралове в Чехии решил, что тыква - вполне годный мяч для игры.
© REUTERS / Mary TurnerЗато обыкновенные беличьи обезьяны из Лондонского зоопарка сразу поняли, что к чему.Обыкновенные беличьи обезьяны играют с тыквой в Лондонский зоопарке
© REUTERS / Mary Turner
Зато обыкновенные беличьи обезьяны из Лондонского зоопарка сразу поняли, что к чему.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкОценил по достоинству вкус тыквы и детеныш гималайского медведя, живущий в Приморском сафари-парке.Детеныш гималайского медведя ест тыкву в вольере Приморского сафари-парка
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Оценил по достоинству вкус тыквы и детеныш гималайского медведя, живущий в Приморском сафари-парке.
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Тыква на празднике Хэллоуин. Архив
© Fotolia / James Thew
Хэллоуин - канун Дня всех святых
Аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев уточнил, что Хэллоуин не приживается на российской почве, ведь "в нашей культуре не принято смеяться над нечистью, а тем более рядиться в ее одежды". К страшным персонажам россияне, по его словам, относятся скорее серьезно, без улыбки.

"Это может быть связано с общим состоянием российского социума. Иронизировать над страшными вещами могут позволить себе очень счастливые и довольные жизнью люди. В жизни россиян слишком много тревог, сомнений, проблем, чтобы так спокойно иронизировать над своими страхами. Да и страхи эти зачастую гораздо более материальны — экономические кризисы, рост цен, внешняя военная угроза. Не одеваться же на Хэллоуин в костюм курса доллара", — отметил эксперт.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25-26 октября 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонных интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Всем сдать тыквы
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Всем сдать тыквы
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Религия и мировоззрение
Комментарии
62 пользователя оставили 133 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
My Spirit
Зачем тут что-то анализировать? Это просто не русское и не славянское мероприятие - праздником назвать язык не поворачивается.
08:31
30.10.2017
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Оксана ЮрьевнаMy Spirit
My Spirit, Абсолютно с вами согласна! Это не наша культура, это не наши праздники. Почему я вообще должна смеяться над нечистью? Я лучше почитаю Семёна Альтова, и посмеюсь!!!
09:41
30.10.2017
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