Социологи выяснили, планируют ли россияне праздновать Хэллоуин

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Отмечать Хэллоуин в этом году планируют только 3% из тех, кто о нем знает, в основном это молодые люди в возрасте до 25 лет, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По словам социологов, Хэллоуин в России приобрел известность, но не популярность. "Несмотря на широкую известность, Хэллоуин в нашей стране так и не прижился: отмечать праздник планируют лишь 3% россиян, слышавших о нем. Повышенный интерес отмечается только в самой молодой возрастной группе (18% среди 18-24-летних)", — говорится в материалах ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Лишь 10% респондентов впервые услышали о Хэллоуине во время опроса, подавляющему большинству (90%) россиян само это понятие оказалось знакомо. Вместе с тем суть праздника многие определить затруднились; в основном респонденты отдаленно вспоминают о его связи с нечистой силой, называют внешнюю атрибутику: например, тыквы и пугающие костюмы. Дату празднования Хэллоуина — 31 октября — верно назвал только каждый десятый из тех, кто слышал о нем, еще 18% знают, что праздник отмечается в октябре.

Аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев уточнил, что Хэллоуин не приживается на российской почве, ведь "в нашей культуре не принято смеяться над нечистью, а тем более рядиться в ее одежды". К страшным персонажам россияне, по его словам, относятся скорее серьезно, без улыбки.

"Это может быть связано с общим состоянием российского социума. Иронизировать над страшными вещами могут позволить себе очень счастливые и довольные жизнью люди. В жизни россиян слишком много тревог, сомнений, проблем, чтобы так спокойно иронизировать над своими страхами. Да и страхи эти зачастую гораздо более материальны — экономические кризисы, рост цен, внешняя военная угроза. Не одеваться же на Хэллоуин в костюм курса доллара", — отметил эксперт.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25-26 октября 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонных интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.