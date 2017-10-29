МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Университетские библиотеки Великобритании могут изъять из своих собраний книги, не признающие Холокост и изменение климата, пишет газета Times.

Активисты движения Radical Librarians Collective также выступают за отказ от хранения сочинений сторонников феминизма, креационизма и евгеники. Сторонники запрета настаивают, что книги такого рода могут нести "опасные" и "ложные" постулаты.

Ранее ряд университетов, в том числе Кембридж, уже убрали из библиотек книги Дэвида Ирвинга как литературу, отрицающую Холокост.

Также под запрет могут попасть авторы-феменистки Андреа Дворкин и Катарина МакКиннон, которых заподозрили в оскорблении трансгендеров и проституток, книга "Святая Кровь и Святой Грааль", вдохновившая Дэна Брауна на написание бестселлера "Код да Винчи" и сочинение экс-министра энергетики Великобритании Найджела Лоусона о климате.

Некоторые представители академической среды выступают против подобных запретов, настаивая на более глубоком анализе критикуемой литературы и отказе от запретительных мер.