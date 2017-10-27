Руденя: главный храм Твери, взорванный в 1935 году, будет восстановлен

ТВЕРЬ, 27 окт — РИА Новости. Спасо-Преображенский собор в Тверcком кремле, взорванный в 1935 году, будет восстановлен; основные работы планируется завершить к 700-летию со дня преставления святого благоверного князя Михаила Тверского, которое будет отмечаться в декабре 2018 года, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Губернатор в пятницу провел совещание, посвященное восстановлению собора с участием митрополита Тверского и Кашинского Виктора, членов регионального правительства, представителей строительных организаций, городской власти, регионального благотворительного фонда "Собор".

"Вопрос воссоздания Спасо-Преображенского собора имеет огромное значение для духовно-нравственного развития нашего общества и всего региона. Активная работа по восстановлению храма должна стать не просто стройкой, а знаком преемственности поколений, сохранения традиций и ценностей", — привели в пресс-службе областного правительства слова Рудени.

Как отмечалось на совещании, на сегодня сформирован план-график основных строительных работ, согласно которому в следующем году планируется завершить кирпичную кладку стен, возведение монолитных сводов, обустройство кровли, строительство цокольного этажа колокольни. В график включены монтаж окон и дверей собора, внутренняя и внешняя отделка, подключение к инженерным сетям, установка иконостаса. При проведении работ будет использован опыт восстановления Зачатьевского ставропигиального женского монастыря в Москве.

Завершение основных работ планируется приурочить к торжественным мероприятиям, посвященным 700-летию со дня преставления святого благоверного князя Михаила Тверского, которые пройдут в декабре 2018 года. Руденя поставил задачу обеспечить эффективную работу благотворительного фонда "Собор", который занимается восстановлением храма. К юбилейной дате губернатор также поручил переиздать книги об истории собора и судьбе великого князя Михаила Тверского и обратил внимание на необходимость создания музейной экспозиции с сохранившейся церковной утварью собора.

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