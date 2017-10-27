Журнал о положении христиан на Ближнем Востоке создан при участии РПЦ

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Специальный журнал о положении христиан на Ближнем Востоке создан при поддержке Русской православной церкви, его первый номер уже вышел в свет, сообщила в пятницу пресс-служба Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия.

"Научное издание "Христианство на Ближнем Востоке" будет собирать свидетельства церковных и светских ученых, общественных деятелей, христианских священников разных деноминаций и национальностей", — говорится в сообщении. В журнале есть раздел, посвященный современному положению христиан в указанном регионе, а также раздел исторических материалов, где публикуются наиболее важные исследования русских ученых по этой теме.

"Вопрос преследований и дискриминации христианских меньшинств на Ближнем Востоке и в Северной Африке является одним из важнейших в повестке дня внешней деятельности Русской православной церкви. <…> Московский патриархат с начала так называемой "арабской весны" реализует разносторонние инициативы, направленные как на защиту прав христиан в международном сообществе, так и непосредственно на гуманитарную помощь гонимым христианам", — отмечает один из авторов журнала, секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межрелигиозным отношениям священник Дмитрий Сафонов.

По его словам, издание призвано сформировать представление о характере таких инициатив и осмыслить их результаты.

"Ситуация на мировой политической арене постоянно меняется. В ряде стран Ближнего Востока набирают силу радикальные элементы, расшатывающие установленный веками межконфессиональный мир, и жертвами становятся религиозные меньшинства, и, прежде всего, христиане. Мы обсудим, сохранили ли сегодня страны "библейского региона" свои традиции, и как сегодня развиваются их связи с нашей страной", — сказал главный редактор журнала Евгений Паламаренко, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Первый номер журнала будет представлен в воскресенье на IX международном православном фестивале "Артос", который на этой неделе проходит в Москве.