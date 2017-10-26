Всемирный русский народный собор пройдет в Москве 1 ноября

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Открытие ХХI Всемирного русского народного собора (ВРНС), посвященного теме "Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития", пройдет 1 ноября в храме Христа Спасителя под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"В ходе соборной дискуссии планируется обсудить закономерности цивилизационного развития России за прошедшее столетие, причины исторических трагедий, геополитических и социальных катастроф, а также предпосылки побед и достижений нашего народа в этот период. Верное понимание уроков прошлого даст возможность сформировать целостное видение исторической перспективы развития страны в XXI веке", — сообщили в четверг в пресс-службе ВРНС.

В работе Собора традиционно принимают участие представители органов власти, лидеры партий, общественных объединений, представители силовых ведомств, высшее духовенство традиционных религий, деятели науки, образования и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья.

"Всемирный русский народный собор является крупнейшим общественным форумом и интеллектуальным центром, играющим значительную роль в формировании общественного пространства России. Собор как общественная организация, представляющая интересы русского народа, вносит существенный вклад в обсуждение всех значимых и актуальных для нашего государства и общества вопросов", — отмечается в пресс-релизе.

Всемирный русский народный собор был основан в 1993 году, главой ВРНС является патриарх Московский и всея Руси. С 2005 года Собору был предоставлен специальный консультативный статус при ООН.