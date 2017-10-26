Васильева прочитала лекцию об истории церкви после революции

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Глава Минобрнауки, доктор исторических наук Ольга Васильева прочитала лекцию об истории православной церкви в России в период революции 1917 года и Гражданской войны. С докладом она выступила в рамках конференции "Религия и русская революция", которая открылась в четверг в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

"Я этой теме в свое время отдала много лет жизни. Когда мы начинали с моими коллегами, это конец 80-х – начало 90-х, когда открылось огромное количество архивов, трудно себе представить, что тема, посвященная религии, истории церкви, религиозным организациям, их деятельности и присутствия в жизни российского общества, эта тема была закрыта", — сказала Васильева.

Она пояснила, что открывшиеся тогда архивы стали ликвидировать для ученых пробелы в истории церкви. "Я провела в архиве 16 лет. Считаю, что это лучшие годы моей жизни", — отметила министр.

Васильева рассказала, что больше всего занималась темой изъятия церковных ценностей, второй половиной ХХ века и внешнеполитическими отношениями государства и церкви.

"Я выбрала тему (для конференции) для себя, наверно, не очень свойственную… Все-таки что произошло? Что произошло с религиозным сознанием? Что произошло с тем количеством православных — 83 миллиона на 1910 год? С тем святейшим синодом, с теми людьми, о которых можно писать огромные фолианты? Тема моего выступления посвящена проблематике "церковь и гражданская война". И я хочу сделать попытку для себя, в первую очередь, ответить на вопрос, что произошло?" — сказала Васильева.

Ранее глава Минобрнауки призналась, что после того, как завершит работу министром, напишет книгу о митрополите Никодиме. Об этом она рассказала на встрече со студентами и сотрудниками ДВФУ на полях Восточного экономического форума.