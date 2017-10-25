Муфтий Крыма поблагодарил Путина за решение по лидерам "Меджлиса"*

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. Муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев поблагодарил президента России Владимира Путина за помилование двух крымских татар — лидеров запрещенной и признанной экстремистской в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Как ранее в среду сообщил РИА Новости заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек, Чийгоз и Умеров были помилованы президентом РФ по обращению духовного лидера крымских татар Эмирали Аблаева. После освобождения они отправились на самолете в Турцию.

"Мы с первых дней задержания Ахтема Чийгоза предпринимали необходимые действия по немедленному его освобождению. Однако не все получалось так, как мы хотим. Мы признательны президенту России Владимиру Владимировичу, что наше обращение не осталось без внимания и Чийгоз с Умеровым на свободе. Мы с нашей командой муфтията Крыма сделали все, что было в наших силах", — сказал Аблаев РИА Новости.

Ахтем Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией). Он получил 8 лет колонии общего режима. Зампредседателя той же организации Ильми Умеров, обвиняемый в призывах к сепаратизму, был приговорен к 2 годам колонии-поселения за призывы к нарушению территориальной целостности РФ.