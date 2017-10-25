Эксперт: угрозы раскола в РПЦ из-за "екатеринбургских останков" нет

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Сергей Стефанов. Реальной угрозы раскола в Русской православной церкви в зависимости от окончательной позиции РПЦ по "екатеринбургским останкам" нет, большинство верующих доверяют проводимым сегодня экспертизам, заявил в интервью РИА Новости исследователь обстоятельств гибели царской семьи, историк и общественный деятель Анатолий Степанов.
Согласно законодательству, эксперты не могут разглашать результаты экспертиз до закрытия следственного дела по уголовному преступлению. Тем не менее, в виде исключения отдельные беседы с экспертами, с разрешения Следственного комитета, сейчас публикует церковный портал Православие.ру. Анатолий Степанов уполномочен Патриаршей комиссией по исследованию останков записывать и публиковать беседы с экспертами.
"Есть, действительно, небольшая, но активная группа представителей православной общественности, которая занимает непримиримую позицию, для которых нет никаких вопросов, а выводы следователя Николая Алексеевича Соколова об уничтожении тел царской семьи и их слуг являются непреложными. Кстати, и они сами не являют собой некое монолитное единство, поскольку по другим вопросам церковной жизни между ними существуют серьезные разногласия. И в этом смысле я не вижу реальной угрозы раскола Русской православной церкви по этому вопросу", — сказал Степанов.
Гораздо больше, добавил он, людей сомневающихся, у которых остается много вопросов. "Таких людей много как среди архиереев и духовенства, так и среди мирян. И вот это — главный вызов для Церкви", — сказал Степанов.
Собеседник агентства также признал, что сформировавшееся недоверие к прежнему следствию порой распространяется и на деятельность нынешнего следствия, вплоть до того, что высказываются даже "конспирологические версии происходящих событий".
"Однако в целом, по моим наблюдениям, большинство верующих все-таки с доверием относится к проходящим исследованиям, именно по той причине, что они проходят в тесном взаимодействии с Церковью", — заключил Степанов.
Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.