"Противники "Матильды" святее патриарха": глава РПЦ рассказал о страшном

Антон Скрипунов

"А хазары где?" — вопрошает патриарх Кирилл раввинов. Те водят руками по экрану интерактивной карты расселения евреев по миру и увлеченно объясняют, как иудаизм стал религией правителей Хазарского каганата. С интересом выслушав их, предстоятель Русской православной церкви принимается просвещать главного раввина России Берл Лазара и президента Федерации еврейских общин России раввина Александра Бороду: оказывается, Кирилл Философ, просветитель славян, проповедовал христианство и среди хазар.

Во вторник патриарх впервые посетил Еврейский музей и Центр толерантности. Там же состоялось заседание Межрелигиозного совета России, на котором духовные лидеры российских верующих поспорили о "Матильде", ни разу не упомянув название картины.

"Свобода с границами"

Патриарх в окружении раввинов замер перед огромным экраном, на котором, словно звезды, возникают и тут же уходят в виртуальное небо имена погибших в Холокост и в Великую Отечественную войну. Предстоятель Русской церкви зажег у мемориала свечу, почтя их память.

© Фото : предоставлено пресс-службой главного раввина России Патриарх Кирилл осматривает экспозицию Еврейского музея и Центра толерантности © Фото : предоставлено пресс-службой главного раввина России Патриарх Кирилл осматривает экспозицию Еврейского музея и Центра толерантности

За пять лет своего существования Еврейский музей и Центр толерантности неоднократно попадал в рейтинги лучших молодых музеев мира. Только за последний год с интерактивной экспозицией под крышей Бахметьевского гаража — одного из творений знаменитого архитектора Шухова — ознакомились 300 тысяч человек. А всего за пять лет музей посетили свыше миллиона человек, в их числе — главы государств, религиозные лидеры, известные культурные и общественные деятели.

"Очень символично, что мы встретились именно здесь, ведь сама идея толерантности в свое время была принесена именно религией", — замечает главный раввин России Берл Лазар.

Тема уважения других людей и соблюдение границ дозволенного стала на этот раз ключевой. В преддверии выхода в широкий прокат фильма "Матильда" Межрелигиозный совет России с сожалением напомнил о том, что "свобода творчества нередко используется для оправдания насмешек над святыней, пропаганды безнравственности, оскорбления религиозных и национальных ценностей".

Похожим образом лидеры российских верующих высказывались в 2015 году в связи с антимусульманскими карикатурами в "Шарли Эбдо" и скандальной постановкой "Тангейзер" в Новосибирске. Но на этот раз упор был сделан на вопросе о границах свободы творчества.

"Свобода творчества и самовыражения, как и любая другая свобода, не является абсолютной, ее реализация должна ограничиваться требованиями общественной морали и уважения прав других людей, мировоззренческих групп и религиозных сообществ", — обращают внимание члены Межрелигиозного совета России в своем заявлении.

Патриарху страшно

"Наблюдая последние происходящие вокруг известного фильма страсти, мне кажется, что все-таки очень много фанатизма вокруг этого. Меня, честно, ваше святейшество, удивляет долготерпение и ваше, и руководства Русской православной церкви. Потому что такое количество людей, которые, можно сказать, позиционируют себя святее патриарха, вызывает удивление. Должны их ставить на место тоже, потому что они будят волну ненависти", — обратился к патриарху главный раввин России (по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в РФ) Адольф Шаевич.

По его признанию, складывается впечатление, что россияне живут "в атмосфере ненависти", особенно если почитать различные СМИ. В этой связи именно сейчас верующие, перестав быть "гражданами второго сорта", должны стать примером для остальных.

© Фото : предоставлено пресс-службой главного раввина России Заседание Межрелигиозного совета РФ в Еврейском музее и Центре толерантности © Фото : предоставлено пресс-службой главного раввина России Заседание Межрелигиозного совета РФ в Еврейском музее и Центре толерантности

"Но почему-то этого нет. Это вопрос, который меня постоянно мучает — не могу на него найти ответ", — посетовал Шаевич.

В ответ патриарх Кирилл обратил внимание, что Шаевич не назвал причины озлобления граждан, и поделился своими соображениями на этот счет."Мне очень редко приходится смотреть телевидение. Но я иногда в промежутках между какой-то своей работой начинаю переключать каналы — и мне страшно становится. На первом — криминал, на втором — криминал, на третьем — криминал, на пятом — криминал. Вы представляете, какая пропаганда криминала, разнузданности человеческих страстей, дикого образа жизни обрушивается на нашего потребителя телевидения. А если к этому еще добавить интернет. А если мы соотнесем возможности всех наших религиозных конфессий по оказанию влияния с тем, что несут телевидение и интернет сегодня, то я думаю, нам надо было бы всем памятник поставить за то, что в условиях свободы сегодня религиозные организации развились и укрепились", — подчеркнул он.

В то же время число прихожан храмов в той же Москве, как заверил патриарх, неуклонно растет. И это люди, у которых "совершенно другая система отношений" друг с другом.

"Откуда мы эту злобу (которая проявляется в обществе — прим. ред.) черпаем? Ведь не в синагоге и не в православном храме ее проповедуют. Открываем газеты, журналы – вот где все клокочет-то", — заключил предстоятель Русской православной церкви.