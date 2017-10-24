Участница "Голоса" откроет торжества в честь 500-летия Реформации в России

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Участница телепроекта "Голос" певица Рената Волкиевич исполнит псалмы на открытии Собора Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ, пятидесятники) во вторник вечером в Санкт-Петербурге. Собор, посвященный теме "500 лет Реформации: уроки прошлого и вызовы современности", продлится до 26 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе РОСХВЕ.

"Собор священнослужителей церквей РОСХВЕ является основным событием года для всех церквей одного из крупнейших объединений протестантских церквей России. Порядка трехсот епископов, пасторов и пресвитеров из разных регионов страны собрались в северной столице для того, чтобы проанализировать достижения Реформации, соотнести современные вызовы с историческим опытом того периода и понять, что из них можно использовать в современном служении церквей", — говорится в сообщении.

В этом году Собор проходит в помещении самой крупной протестантской общины Санкт-Петербурга – Церкви "Миссия Благая весть", расположенном на Невском проспекте. Как уточнили в РОСХВЕ, Собор откроется вечером 24 октября торжественным богослужением. Проповедовать на богослужении-открытии Собора будет заместитель начальствующего епископа РОСХВЕ в Северо-Западном федеральном округе, старший пастор церкви "Миссия Благая весть" епископ Дмитрий Шатров.

"В ходе богослужения несколько псалмов исполнит участница проекта "Голос", лидер служения прославления церкви "Миссия Благая весть" (Санкт-Петербург) Рената Волкиевич", — уточнили в РОСХВЕ.

Традиционно вечерние богослужения Собора, в том числе и торжественное, посвященное началу Собора, будут открытыми для служителей и прихожан церквей РОСХВЕ. В частности, во время богослужения 25 октября о сегодняшней жизни христианских церквей Сирии расскажет специальный гость Собора – президент Альянса христианских и миссионерских церквей в Сирии и Ливане, пастор церкви в Дамаске преподобный Эдвард Авабдех. С завершающей Собор проповедью вечером 26 октября к служителям и прихожанам обратится начальствующий епископ РОСХВЕ, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ епископ Сергей Ряховский.