ЕЕК: для антисемитов Европы установлена черта, которую нельзя переступить

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор приветствовал решение болгарского правительства принять рабочее определение антисемитизма в соответствии с договоренностью, достигнутой в прошлом году на конференции Международного альянса в память о Холокосте, штаб-квартира которого находится в Берлине.

Вслед за Великобританией, Германией, Австрией и Румынией Болгария официально приняла это определение. Кроме того, заместитель министра иностранных дел страны Георг Георгиев был назначен национальным координатором по борьбе с антисемитизмом.

"Мы очень рады, что всё больше европейских стран принимает официальное определение антисемитизма. Сейчас, когда по всему континенту наблюдается рост антисемитизма, особенно важно, чтобы у правительств, судебных и правоохранительных органов были все необходимые инструменты для борьбы с ненавистью по отношению к евреям и другим меньшинствам", — приводит пресс-служба слова Кантора.

Он выразил надежду, что все страны – члены Европейского союза, а также другие страны, в конце концов "примут это определение, чтобы у нас появился общий стандарт, а антисемиты знали, какую черту им не следует переступать".