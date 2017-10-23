В Петербурге перед показом "Матильды" усилены меры безопасности

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. В преддверии показа фильма Алексея Учителя "Матильда" в Мариинском театре усилены наряды полиции, передает корреспондент РИА Новости.

У обеих сцен Мариинского театра дежурят усиленные наряды полиции, включая силы ОМОН. Также сотрудники полиции дежурят у входа во вторую сцену театра, где в 20.00 запланирован показ фильма "Матильда". Перед сеансом у здания театра отсутствуют анонсирующие плакаты кинокартины. На данный момент у Мариинского театра обстановка спокойная, никаких правонарушений не происходит.

Сегодня в течение дня одно из движений православных активистов объявило о молитвенном стоянии напротив второй сцены Мариинского театра против показа фильма "Матильда" в 18.00 часов. Однако до сих пор никакой акции проведено не было. В основном, у входа в театр дежурят сотрудники полиции и представители СМИ.