УПЦ призвала лидеров униатов обязать своих последователей освободить храм

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата резко осудила захват ее храма представителями Украинской греко-католической церкви (УГКЦ, униаты) в Ивано-Франковской области и призывает руководство УГКЦ и местные власти повлиять на ситуацию и содействовать освобождению захваченного храма, говорится в распространенном в понедельник сообщении отдела внешних церковных связей (ОВЦС) УПЦ.
"ОВЦС Украинской православной церкви с сожалением отмечает существенное ухудшение ситуации с обеспечением прав верующих Украинской православной церкви в Ивано-Франковской области. Ярким примером ухудшения ситуации является рейдерский захват Благовещенского храма УПЦ в городе Коломыя, осуществленный 18 октября священниками УГКЦ Михаилом Арсеничем и Юрием Атаманюком при поддержке "Правого сектора" (запрещен в РФ) и "Черной сотни", — говорится в сообщении на сайте УПЦ.
"Именно поэтому ОВЦС УПЦ обратился к руководству УГКЦ и Коломыйско-Черновицкой епархии УГКЦ с призывом обязать своих священников освободить храм, которым законно пользуется религиозная община Украинской православной церкви, и не препятствовать ей в совершении богослужений", — отмечается в сообщении.
В ОВЦС также обратили внимание на тот факт, что захват Благовещенского храма в Коломые не является единичным случаем на Ивано-Франковщине. В частности, 15 октября также были захвачены другие храмы УПЦ МП — церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы в селе Старый Гвоздец Коломыйского района и храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Рогиня Городенковского района. "Обостряется ситуация вокруг еще одного храма Украинской православной церкви — церкви в честь святого Георгия Победоносца в селе Островок Городенковского района, где органы местной власти и представители "УПЦ КП" не оставляют попытки вопреки законам Украины в принудительном порядке изменить подчинение религиозной общины канонической Украинской православной церкви и захватить ее храм", — сообщили в ОВЦС.
Отдел внешних церковных связей УПЦ МП также призвал органы местной власти восстановить нарушенные права верующих и религиозных общин Украинской церкви, не вмешиваться в их внутренние дела и обеспечить их право на свободу вероисповедания. Со стороны иерархов УГКЦ ранее неоднократно звучала критика в адрес духовенства и верующих Московского патриархата. В частности, в прошлом году глава украинских униатов архиепископ Святослав Шевчук раскритиковал встречу папы Франциска и патриарха Кирилла, состоявшуюся в феврале 2016 года.
На Украине также действует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата и объединяет наибольшее число верующих в стране, и непризнанные мировым православием церковные структуры — созданный в 1990-е годы Киевский патриархат и возникшая в 1917 году Украинская автокефальная православная церковь. Нынешние украинские власти настаивают на признании независимости Украинской церкви от Московского патриархата.