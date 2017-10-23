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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

УПЦ призвала лидеров униатов обязать своих последователей освободить храм

18:1223.10.2017
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© РИА Новости / Григорий КостинПерейти в фотобанкАкция прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве. 18 мая 2017Акция прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве. 18 мая 2017
© РИА Новости / Григорий Костин
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата резко осудила захват ее храма представителями Украинской греко-католической церкви (УГКЦ, униаты) в Ивано-Франковской области и призывает руководство УГКЦ и местные власти повлиять на ситуацию и содействовать освобождению захваченного храма, говорится в распространенном в понедельник сообщении отдела внешних церковных связей (ОВЦС) УПЦ.

"ОВЦС Украинской православной церкви с сожалением отмечает существенное ухудшение ситуации с обеспечением прав верующих Украинской православной церкви в Ивано-Франковской области. Ярким примером ухудшения ситуации является рейдерский захват Благовещенского храма УПЦ в городе Коломыя, осуществленный 18 октября священниками УГКЦ Михаилом Арсеничем и Юрием Атаманюком при поддержке "Правого сектора" (запрещен в РФ) и "Черной сотни", — говорится в сообщении на сайте УПЦ.

Участники акции прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве против принятия антицерковных законопроектов в Верховной раде Украины
© РИА Новости / Григорий Костин
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Как отметили в ОВЦС, попытки рейдерского захвата Благовещенского храма упомянутыми священниками УГКЦ начались в июне этого года. Ситуация вокруг Благовещенского храма 13-14 июня обсуждалась на 76-й сессии Синода епископов УГКЦ, на которой, в частности, утверждалось, что "УГКЦ в Украине и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы избегать силового противостояния и межконфессиональных конфликтов, и не стремится захватывать силой храмы или любое другое имущество". Четвертого октября Ивано-Франковский окружной административный суд подтвердил право религиозной общины УПЦ МП на совершение богослужений в Благовещенском храме. Однако, как отметили в УПЦ, "ни позиция Синода УГКЦ, ни решения судов не помешали захвату православного храма в Коломые".

"Именно поэтому ОВЦС УПЦ обратился к руководству УГКЦ и Коломыйско-Черновицкой епархии УГКЦ с призывом обязать своих священников освободить храм, которым законно пользуется религиозная община Украинской православной церкви, и не препятствовать ей в совершении богослужений", — отмечается в сообщении.

В ОВЦС также обратили внимание на тот факт, что захват Благовещенского храма в Коломые не является единичным случаем на Ивано-Франковщине. В частности, 15 октября также были захвачены другие храмы УПЦ МП — церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы в селе Старый Гвоздец Коломыйского района и храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Рогиня Городенковского района. "Обостряется ситуация вокруг еще одного храма Украинской православной церкви — церкви в честь святого Георгия Победоносца в селе Островок Городенковского района, где органы местной власти и представители "УПЦ КП" не оставляют попытки вопреки законам Украины в принудительном порядке изменить подчинение религиозной общины канонической Украинской православной церкви и захватить ее храм", — сообщили в ОВЦС.

Отдел внешних церковных связей УПЦ МП также призвал органы местной власти восстановить нарушенные права верующих и религиозных общин Украинской церкви, не вмешиваться в их внутренние дела и обеспечить их право на свободу вероисповедания. Со стороны иерархов УГКЦ ранее неоднократно звучала критика в адрес духовенства и верующих Московского патриархата. В частности, в прошлом году глава украинских униатов архиепископ Святослав Шевчук раскритиковал встречу папы Франциска и патриарха Кирилла, состоявшуюся в феврале 2016 года.

Акция прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Костин
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В октябре 1596 года часть епископов Киевской православной митрополии во главе с митрополитом Михаилом (в составе Константинопольского патриархата) на Соборе в Бресте приняли решение о признании верховной юрисдикции Римского папы. Условия "унии" (в дословном переводе с латыни — "союза") предусматривали, при сохранении верующими и духовенством византийского обряда, признание власти папы и католических догматов. В настоящее время униатства придерживаются около 4,5 миллионов человек, преимущественно на Западной Украине и в Белоруссии.

На Украине также действует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата и объединяет наибольшее число верующих в стране, и непризнанные мировым православием церковные структуры — созданный в 1990-е годы Киевский патриархат и возникшая в 1917 году Украинская автокефальная православная церковь. Нынешние украинские власти настаивают на признании независимости Украинской церкви от Московского патриархата.

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