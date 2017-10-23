Хранитель Британского музея в Петербурге расскажет о религии в обществе

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Хранитель Британского музея Джил Кук расскажет в рамках Международной научной конференции "XXII Санкт-Петербургские религиоведческие чтения" расскажет об адаптации религии к новому многонациональному обществу и о своей выставке в Лондоне.

Международная научная конференция "XXII Санкт-Петербургские религиоведческие чтения" пройдет в ноябре в рамках Международного культурного форума. Кук рассказала, что в ноябре в Британском музее открывается выставка "Жизнь с богами. Народы, места и иные миры".

"На конференции я расскажу про нашу выставку отдельно. Она посвящена скорее не тому, во что верят люди, а тому, какие формы может принимать вера в современном мире. Выставка говорит о нас и о том, как мы развиваемся и адаптируем свое поведение, почему у нас есть тенденция веровать. Если мы посмотрим, как люди практикуют религию по всему миру, как они молятся, как они собираются вместе, мы сталкиваемся с еще одним вопросом — как религия влияет на общество. Очень интересно, как религия дает обществу чувство объединения и идентичности", — рассказала РИА Новости Кук.

По ее словам, современный Лондон — очень многонациональный город, в нем разговаривают более чем на ста языках, и в нем сосуществуют множество религий, и эта ситуация кардинально отличается от той, которая была всего лишь сто лет назад. "Когда происходила трагедия, все шли в церковь, так как Церковь Англии объединяла практически все населения. Сейчас же все не могут пойти в одну церковь, поэтому они, если, например, произошел теракт, идут на место трагедии, ставят свечи, молятся, вспоминают погибших", — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что религия становится более гибкой, при этом являясь средством объединения для людей, способом пережить какие-то события и почувствовать себя в безопасности.

По данным пресс-службы форума, Санкт-Петербургские религиоведческие чтения традиционно проходят раз в два года. В этом году тема чтений — "Наука о религии в интеллектуальной истории России: труды, открытия, судьбы". Торжественное пленарное заседание конференции "Религия в музеях" будет посвящено проблемам музеефикации религии, предметов религиозного культа и искусства.