ФЕОР и ФСИН объединяют усилия в деле религиозного просвещения заключенных

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Федерация еврейских общин России (ФЕОР) и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подписали соглашение о взаимодействии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФЕОР.

Как уточнили в федерации, в четверг в Московском еврейском общинном центре состоялась рабочая встреча главы пенитенциарного ведомства Геннадия Корниенко и президента ФЕОР Александра Бороды. Ее результатом стало подписание соглашения о взаимодействии уголовно-исполнительной системы с Федерацией еврейских общин России.

"Если человек, совершивший ошибку, готов меняться, готов расти духовно, значит он на верном пути исправления. И помочь людям, оказавшимся в тяжелой ситуации, осознать это — прямая задача всех религиозных организаций. Работа синагоги в месте лишения свободы, где человек может побыть наедине со своими молитвами, где может исполнять религиозные заповеди, поможет заключенным воспрянуть духом, укрепить свою веру", — сказал Александр Борода, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В свою очередь Геннадий Корниенко отметил, что общая задача государства и религиозных организаций, чтобы человек, преступивший закон и попавший в места лишения свободы, больше никогда там не оказывался. "Находясь в исправительных учреждениях, человек не должен испытывать душевных и физических страданий. Мы должны помочь ему вернуться в общество, к нормальной жизни. В этом нам огромную помощь оказывают общественные и религиозные организации, в том числе и Федерация еврейских общин России. Мы благодарим вас за плодотворное и динамичное сотрудничество", — отметил он.

На протяжении последних 16 лет ФЕОР ведет конструктивный диалог с ФСИН в сфере духовно–попечительской деятельности, сообщили в федерации. Первое соглашение было подписано с руководством ГУИН Минюста России в 2001 году.

"В рамках реализации соглашений между ФСИН (ГУИН) и ФЕОР ведется работа по созданию условий для религиозной жизни осужденных иудеев. Осуществляется взаимодействие с СИЗО Москвы и Санкт-Петербурга в области образования и духовно-нравственного просвещения лиц, находящихся под стражей и исповедующих иудаизм", — говорится в сообщении.

В частности, с февраля 2013 года за каждым следственным изолятором Москвы закреплен согласованный с УФСИН Москвы раввин — сотрудник департамента по взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС и правоохранительными учреждениями. Тюремные раввины не реже одного раза в неделю посещают находящихся под стражей, проводят занятия по еврейской традиции, беседуют с подопечными. На сегодня в учреждениях уголовно-исполнительной системы России функционируют десять синагог, в двух местах — в Рязанской области и в Мордовии — планируется открытие молельных помещений для иудеев в течение 2017 года.