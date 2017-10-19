Депутаты Европарламента задумались над книгой главного раввина Москвы

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт представил в четверг в Европарламенте в Брюсселе свою новую книгу — сборник "Communtati et Orbi" ("Общине и миру"), сообщила пресс-служба Совета раввинов Европы.

В книге собраны выступления, речи и статьи Гольдшмидта, приуроченные к различным событиям и мероприятиям. Официальная презентация с участием президента и представителей ЕП состоялась в библиотеке Европарламента.

Выступая на презентации, Таяни отметил, что идентичность народа очень важна для межнационального и межрелигиозного диалога. "Еврейская община, еврейская история — это важная часть нашей европейской истории. В нынешние непростые времена важно усиливать идентичность. Без нее любые двери открывать будет сложнее. Без нее всем народам будет трудно вести диалог", — сказал Таяни, слова которого приводит пресс-служба.

Как отметили в Совете раввинов, презентация прошла практически сразу после выборов в Австрии, где правая партия стала второй по количеству голосов избирателей. Этот момент был отмечен на презентации, как и то, что содержание книги является очень актуальным на сегодняшний день и должно еще раз подтолкнуть общество к обсуждению вопросов религиозного экстремизма и антисемитизма.

"В период достаточно тревожных не только для всей Европы, но и для всего мира дней, для меня большая честь и привилегия представить мою книгу Европейскому парламенту. Мы все, и еврейская община, и руководство Евросоюза, несем коллективную ответственность за борьбу с экстремизмом и за уровень терпимости и уважения в европейском обществе", — сказал в свою очередь Гольдшмидт.

"Я надеюсь, что моя книга станет конструктивным дополнением к диалогу, который происходит между нами, несмотря на трудности, с которыми мы сталкиваемся. И я уверен, что вместе мы достаточно сильны, чтобы дать толчок серьезным и важным решениям для мира и согласия обществе", — отметил он.

В скором времени книга будет издана также и на русском языке и будет представлена в Москве, говорится в сообщении пресс-службы.