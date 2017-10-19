Мусульмане Татарстана хотят спасти татарский язык от исчезновения

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Духовное управления мусульман Республики Татарстан начало активную кампанию по изучению и популяризации татарского языка.



"Я призвал единоверцев в своих аккаунтах говорить на родном так, как умеют. Не стесняйтесь, говорите, изучайте и популяризируйте язык Тукая и Джалиля", — сообщил в четверг РИА Новости муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.



Духовный лидер мусульман Татарстана также обратился и к тем, "кого удручает ломаный татарский".



"Не надо разочаровывать, комплексовать людей, которые пусть пока слабо, с ошибками, с акцентом, путая слова, но говорят на родном. Они говорят на татарском как умеют. Ничего, со временем научатся", — добавил Самигуллин.



Муфтий сообщил, что в этой работе важнейшая роль должна отводится работе с прихожанами в соцсетях. "Молодежь в основном общается между собой в интернете. Поэтому с ними надо говорить на равных", — добавил он.



На минувшей неделе по инициативе муфтия Самигуллина в Галеевской мечети Казани прошло совещание по вопросам изучения и развития татарского языка в регионе. Инициатива муфтия подтолкнула мусульман к запуску учебной программы "Без – татарлар!" ("Мы — татары"!") по изучению родного языка.



ДУМ РТ сейчас готовит издание русско-татарского и татарско-русского разговорника с религиозной терминологией, а также тафсиров (толкования) Корана на татарском языке.