Первая в России синагога для авиапассажиров появилась в Домодедово

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. В Домодедово появилась первая в России синагога для авиапассажиров, в которой будет работать раввин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации еврейских общин РФ (ФЕОР).

"Во многих международных аэропортах во всем мире существуют молельные комнаты для представителей разных вероисповеданий, и мы рады, что в России, в аэропорту Домодедово, где ежедневно происходит множество рейсов, в том числе и в Израиль, начала работу первая синагога. По закону иудаизма необходимо совершать будничную молитву три раза в день в определенное время. Ранее пассажирам – иудеям приходилось проводить службы в вестибюлях и залах ожидания, что, конечно, было не очень удобно", — приводит пресс-служба слова главы ФЕОР Александра Бороды.

"Кроме того, работа молельной комнаты позволит провести время ожидания рейса с большей пользой – например, взять урок Торы с раввином или просто прочитать дорожную молитву перед вылетом", — добавил он.

Новая молельная комната оборудована всем необходимым для проведения богослужений – религиозной литературой, предметами культа, специальной мебелью и посадочными местами для служб, также некоторое время назад в молельную комнату был внесен свиток Торы. В синагоге будет работать раввин.

На данный момент молельная комната работает в тестовом режиме — понедельник и четверг. Но в будущем ожидается, что синагога будет доступна для посетителей шесть дней в неделю, кроме Шабата (субботы – священного дня для иудеев, когда запрещена любая работа, в том числе и авиаперелеты) и иудейских праздников, когда действуют законы, близкие к законам Шабата.