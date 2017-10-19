Патриарх Кирилл поблагодарил власти Хорватии за заботу о русском населении

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил признательность руководству Хорватии за включение русского языка в программу некоторых учебных заведений в стране, что создает "благоприятные условия" для жизни проживающих в этой стране русских, и охарактеризовал нынешние отношения между Русской православной церковью и Хорватией как "очень добрые".

Предстоятель РПЦ в четверг встретился в своей резиденции в Даниловом монастыре с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

"Мы очень положительно оцениваем тот уровень отношений, который существует между Хорватией и Русской православной церковью. Рад видеть вас здесь, в центре Русской православной церкви, и хотел бы пожелать успехов в вашей миссии в России", — сказал патриарх, приветствуя хорватского лидера.

По его словам, он впервые посетил Хорватию в 2001 году, и тогда имел возможность ознакомиться с религиозной жизнью хорватского народа и встретиться с руководством страны. Патриарх добавил, что в Хорватии есть небольшая русская община.

"Я бы хотел особенно отметить то, что русский язык включен в учебную программу некоторых учебных заведений, и это, конечно, создает благоприятные условия для жизни русских людей в Хорватии", — сказал глава РПЦ.

Он также напомнил, что у Русской православной церкви многовековая история взаимоотношений с Сербской церковью, и рассказал о том, как в 2001 году, во время посещения Хорватии, встретился с президентом страны, и вместе с ним в той встрече участвовал и православный сербский митрополит. По словам патриарха, это произошло впервые.

"Тогда был поставлен вопрос о передаче в собственность Сербской церкви какого-то имущества в центре Загреба, и он был положительно решен государством. И я с благодарностью вспоминаю отношение тогда руководства Хорватии к сербской православной общине", — добавил патриарх.