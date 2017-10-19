Участники акции на Куликовом поле высадят 4 тысячи двухлетних дубков

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Акция в память о воинах Куликовской битвы "Зеленая дубрава" пройдет в субботу, 21 октября, в селе Монастырщино в Тульской области, сообщает пресс-служба государственного музея-заповедника "Куликово поле".

По данным организаторов, в рамках акции на месте исторических лесных массивов Куликова поля будут высажены 4 тысячи двухлетних дубков.

"Акция "Зеленая Дубрава" — акция увековечения памяти воинов, погибших за Отечество во все времена, – проходит на Куликовом поле с 2005 года. Имя ей дало знаменитое урочище "Зеленая Дубрава", где, по преданию, ждал своего часа Засадный полк. Именно он решил исход Куликовской битвы, о чем пишут литературные памятники "Задонщина" и "Сказание о Мамаевом побоище", — сообщили в музее.

В числе участников акции — студенты Тульского государственного университета и Государственного училища олимпийского резерва Иркутска. На перечисленные средства учащихся будет приобретен посадочный материал, который высадят участники акции 21 октября.

"В течение нескольких лет всем миром на месте утраченной "Зеленой Дубравы" были высажены десятки тысяч саженцев деревьев. Среди них дуб черешчатый, клен остролистный, ясень обыкновенный, липа мелколиственная и другие традиционные для северной лесостепи породы. Сегодня место проведения акции переместилось к реке Смолке и балке "Рыбий Верх". Эти два естественных природных барьера защищали фланги русских войск в 14 веке", — отметили организаторы.

Как сообщили в музее, восстанавливая исторический ландшафт Куликова поля, участники акции отдают дань памяти русским воинам, погибшим на Куликовом поле в 1380 году, а также своим близким, сражавшимся за Отечество. "Каждый из них заполняет памятную карточку, где указывает имя своего героя, в честь которого будет расти дерево на Куликовом поле", — сообщили в пресс-службе.

Акция начнется в 11.00, присоединиться к ней может любой желающий.