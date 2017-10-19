Участники акции на Куликовом поле высадят 4 тысячи двухлетних дубков

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Акция в память о воинах Куликовской битвы "Зеленая дубрава" пройдет в субботу, 21 октября, в селе Монастырщино в Тульской области, сообщает пресс-служба государственного музея-заповедника "Куликово поле".
По данным организаторов, в рамках акции на месте исторических лесных массивов Куликова поля будут высажены 4 тысячи двухлетних дубков.
"Акция "Зеленая Дубрава" — акция увековечения памяти воинов, погибших за Отечество во все времена, – проходит на Куликовом поле с 2005 года. Имя ей дало знаменитое урочище "Зеленая Дубрава", где, по преданию, ждал своего часа Засадный полк. Именно он решил исход Куликовской битвы, о чем пишут литературные памятники "Задонщина" и "Сказание о Мамаевом побоище", — сообщили в музее.
"В течение нескольких лет всем миром на месте утраченной "Зеленой Дубравы" были высажены десятки тысяч саженцев деревьев. Среди них дуб черешчатый, клен остролистный, ясень обыкновенный, липа мелколиственная и другие традиционные для северной лесостепи породы. Сегодня место проведения акции переместилось к реке Смолке и балке "Рыбий Верх". Эти два естественных природных барьера защищали фланги русских войск в 14 веке", — отметили организаторы.
Как сообщили в музее, восстанавливая исторический ландшафт Куликова поля, участники акции отдают дань памяти русским воинам, погибшим на Куликовом поле в 1380 году, а также своим близким, сражавшимся за Отечество. "Каждый из них заполняет памятную карточку, где указывает имя своего героя, в честь которого будет расти дерево на Куликовом поле", — сообщили в пресс-службе.
Акция начнется в 11.00, присоединиться к ней может любой желающий.