Глава РПЦЗ: все больше молодежи в РФ приходит в церковь

ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. В церковь — особенно в России — приходит все больше молодежи, эти люди не имели духовного воспитания, но постепенно укрепляются в вере и важно, чтобы это продолжалось, завил в интервью РИА Новости первоиерарх Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ), митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион (Капрал).

Предстоятель РПЦЗ выразил надежду на то, что в ближайшие годы церковная жизнь "будет мирной, спокойной и плодотворной".

"Мы видим, что в Церковь, особенно в России, приходит все больше молодежи. Эти люди, живя в Советском Союзе, не имели духовного воспитания, но постепенно, приходя на службу, они все больше укрепляются в вере", — сказал он.

По словам митрополита, "таким образом приходы, в том числе и заграницей, становятся более полнокровными".

"Люди понимают, почему они ходят в церковь, что это значит для их вечного спасения. Важно, чтобы это продолжалось", — сказал митрополит Иларион.

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