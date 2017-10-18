Следственный комитет займется делом лидера "Христианского государства"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Следственный комитет забрал у полиции уголовное дело лидера организации "Христианское государство" Александра Калинина о давлении на кинотеатры, сообщил в Мосгорсуде адвокат Калинина Дмитрий Савченко.

"Пока неясно, кто, какой следователь будет его расследовать, поэтому мне не дали разрешение пройти в изолятор для общения с клиентом", — сказал он на заседании по рассмотрению жалобы на арест Калинина.

От дополнительных комментариев Савченко отказался и не пояснил, в какое управления СК и для объединения с каким именно делом изъяли материалы.

Суд признал арест Калинина законным. При этом адвокат утверждал, что Калинин не совершил ничего криминального, отправив директорам кинотеатров несколько писем. По его словам, письма предупреждали о "гипотетических последствиях" показа картины Алексея Учителя, а вывод об этих последствиях был сделан на основе "анализа событий в других странах, например на Украине".

Сам Калинин заявил, что, как российский гражданин и православный верующий, должен был предупредить владельцев кинотеатров, что они "могут стать соучастниками преступления".

В письмах, который организация "Христианское государство — Святая Русь" рассылала кинотеатрам, говорилось, что любой баннер или афиша "Матильды" будут рассматривать как "желание унизить святых православной церкви".

Всего по делу о давлении на кинотеатры с требованием не показывать "Матильду" арестованы четверо активистов "Христианского государства".