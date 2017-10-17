В Госдуме прокомментировали проект о лишении сектантов родительских прав

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Проект постановления пленума Верховного суда РФ о лишении прав родителей, которые водят детей в секты, является разъяснением действующих законов и не может никаким образом ограничить право человека исповедовать ту или иную религию, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев ("Единая Россия").

В проекте постановления пленума Верховного суда РФ сообщается о том, что родителей, которые водят детей в секты и экстремистские организации, заставляют играть в азартные игры, пренебрежительно и грубо с ними обращаются, могут лишить родительских прав.

"Это не может никаким образом ограничить право человека исповедовать какую-то религию… Закон принимается в тех случаях, когда судом эти организации уже или ликвидированы, или их деятельность признана незаконной, наложен запрет на эту деятельность. А такое решение тоже принимает суд", — сказал Валеев РИА Новости.

Парламентарий отметил при этом, что "возможность произвола исключается тем, что суд исследует все эти обстоятельства, основания четко прописаны". Причем перечень этих оснований "расширительному толкованию, в принципе, не подлежит".

"Произвол невозможен, потому что принимает решение во всех случая суд и только, когда судом признаны организации экстремистскими или террористическими, или когда религиозная организация действует с нарушением закона, если действительно наложен запрет", — пояснил он.

Депутат отметил, что позитивно оценивает проект постановления пленума Верховного суда РФ, так как "это разъяснение суда порядка применения тех законов, которые у нас действуют".

"Эти законы направлены на защиту детей от вредного влияния, противоправного влияния. Это связано именно с невыполнением родителей своих обязанностей по воспитанию детей, по охране детства", — пояснил парламентарий.

"Насколько я знаю, постановление отправлено на доработку формулировок", — также добавил он.