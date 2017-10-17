В Татарстане посоветовали женщинам-мусульманкам стать "рабынями" мужей

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Имам-хатыб мечети "1000-летия Казани" Мухаммад Мифтахов прочитал мусульманкам лекцию "Семейные отношения", в ходе которой призвал женщин выполнять все, что велят им мужья.

"Одна женщина, выдавая замуж дочь, говорила ей: "Ты уходишь из родного дома в дом, который тебе незнаком; ты уходишь от родных людей к человеку, который тебе незнаком; так стань для него "рабыней", и он станет тебе "рабом". Это большая женская мудрость, потому что, если жена выполняет то, что говорит ей муж, то он ответит ей тем же", — цитирует Мифтахова сайт ДУМ Татарстана.

По его мнению, эта история раскрывает, как женщина может разжечь и удержать любовь мужа.

Он также предупредил, чтобы женщины при знакомстве "не позволяли ни мужчине, ни себе преступать границы". Имам также призвал мусульманок запомнить раз и навсегда, что идеальных людей не бывает.