Митрополит Иларион: "Родительский контроль" поможет уберечь детей от зла

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Интернет-сервис "Родительский контроль" может помочь уберечь детей от зла в тех случаях, когда доверие между родителями и детьми нарушено, считает глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Всякий человек, включая несовершеннолетнего, имеет право на свое личное пространство. Но в то же время ответственность за духовную и физическую безопасность ребенка лежит прежде всего на его родителях. Если родители недостаточно заботятся о своих детях, или между ними нарушено доверие, то ребенок может оказаться под влиянием террористической или какой-либо иной пропаганды в Интернете. В таких случаях этот сервис может быть одним из способов, который убережет детей от соблазнов, зла и преступлений", — заявил митрополит Иларион, слова которого приводит пресс-служба Общецерковной аспирантуры и докторантуры.

В конце сентября одна из компаний запустила в интернете сервис "Родительский контроль". Он позволяет родителям следить за активностью их несовершеннолетних детей в Интернете.