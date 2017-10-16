Патриарх: закон, оторванный от морали, становится вреден для общества

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Подлинная ценность закона раскрывается тогда, когда он опирается на нравственное чувство человека; в противном случае закон может привести к моральной деградации общества, заявил в понедельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на проходящей в Санкт-Петербурге 137-й ассамблее Межпарламентского союза.

"Я убежден, что подлинная ценность закона раскрывается тогда, когда он опирается на нравственное чувство человека, когда требования права совпадают с голосом совести человека. Закон, теряющий связь с нравственной природой человека, не вызывает отклика в сердце и становится бесполезен или даже вреден для человеческого общества. Такой закон может начать охранять пороки и в конечном итоге привести к моральной деградации общества", — сказал патриарх.

Он напомнил, что в прошлом веке в России уже "пытались создать "нового человека", заменив нравственные нормы идеологической целесообразностью, облеченной в форму законов".

"Сегодня отрыв закона от морали приводит к тому, что — пожалуй, впервые в истории человечества — нормой закона признается то, что традиционно считалось нарушением нравственных установлений. А ведь это тоже результат признания универсальными идеологических ценностей, а не содержательной ценности нравственного базиса. <…> В межрелигиозном диалоге представители разных традиций опознают эту универсальную нравственную ценность, преодолевают недоверие, сообща выступают против радикализма, отстаивают позицию по вопросам, имеющим моральное измерение", — отметил предстоятель Русской церкви.

Патриарх подчеркнул, что для всего человечества нравственная природа едина: "при всей разности культур, народов, учреждений мы все имеем нравственное чувство, у каждого из нас есть голос совести". По его словам, "именно эта нравственная природа должна охраняться и религией, и культурой, и образованием, и законодательством".

При этом "золотое правило нравственности", добавил патриарх, "на языке Евангелия гласит так: и как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними".