Трамп заявил, что ИГ* устроило резню христиан

ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп заявил, что террористическая группировка "Исламское государство"* устроила резню христиан.
При этом, по его словам, ИГ "терпит одно поражение за другим", а нынешняя администрация за 9 месяцев добилась намного больше успехов в борьбе с ИГ, чем предыдущая администрация Барака Обамы.
Трамп еще год назад в ходе предвыборной кампании пообещал защищать христиан. Представители христианских деноминаций и общественные организации заявляли, что христианское меньшинство находится под угрозой в ряде стран, прежде всего на Ближнем Востоке. Ватикан объявил, что до 100 тысяч христиан ежегодно становятся мучениками за веру.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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