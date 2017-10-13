ООН пообещала помочь Узбекистану в подготовке закона об экстремизме

ТАШКЕНТ, 12 окт — РИА Новости. ООН готова оказать содействие Узбекистану при подготовке проекта закона "О противодействии экстремизму", конкретизирующего определение экстремистской деятельности, заявил в четверг Специальный докладчик Совета ООН по вопросам свободы религии и убеждений Ахмед Шахид.

Спецдокладчик Совета ООН со 2 октября впервые находится с визитом в Узбекистане. Запланирована также встреча Шахида с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

"Генеральная прокуратура Узбекистана совместно с другими министерствами и ведомствами в рамках совершенствования нормативно-правовой базы разрабатывает закон "О противодействии экстремизму", и ООН готова внести свой вклад в этот процесс, если он потребуется", — заявил Шахид на брифинге для представителей СМИ, дипкорпуса и неправительственных организаций.

По его оценке, на сегодняшний день в законодательстве Узбекистана термин "экстремизм" имеет очень широкое толкование, в частности, предусматривают ряд действий, которые не носят насильственного характера, например, подстрекательство.

"В проекте закона определены такие понятия, как "экстремизм", "экстремистская деятельность", "экстремистская организация". Я очень надеюсь, что данный закон разрешит все разночтения и недопонимания", — сказал Шахид.

Он также выразил надежду, что проект закона пройдет широкое обсуждение в обществе и с представителями международных организаций " для извлечения выгод из международной передовой практики".

Стороны подчеркнули, что одним из приоритетов долгосрочной стратегии развития Узбекистана и программы сотрудничества с ООН является обеспечение межнационального согласия и религиозной толерантности. По данным пресс-службы, в республике проживают представители более 130 наций и народностей и 16 религиозных конфессий.

Шахид отметил, что усилия президента Узбекистана, направленные на проведение реформ, могут стать поворотным моментом в развитии страны, если будут реализовываться на системной основе. Спецдокладчик также отметил инициативы в области воспитания молодежи, особенно в части повышения религиозной грамотности.

"Для свободы религии или убеждений требуется расширение свободы ассоциаций, мирных собраний и выражения мнения, а также укрепление верховенства закона и гарантии независимости судебной системы", — цитирует Шахида управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Шахид рассказал, что в ходе визита обсуждалась проблема радикализации граждан Узбекистана, находящихся в трудовой миграции, главным образом, в России и Турции. "Радикализация происходит, главным образом, за рубежом, из-за низкой религиозной грамотности и статуса мигрантов", — считает спецдокладчик. По его словам, власти республики сообщили, что в последнее время проводят работу по повышению таких знаний, как среди мигрантов, так и молодежи в Узбекистане, а также принимают меры по возвращению в мирную жизнь граждан, покинувших ряды радикалов и экстремистов.

Ранее сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в июне указал на существующие ошибки со стороны органов исполнительной власти, отметив, что нельзя выталкивать из общества тех, кто нарушил закон, в частности, связал свою жизнь с экстремистской деятельностью, но осознал свои ошибки. По данным местных СМИ, из более 17 тысяч граждан Узбекистана, которые числятся в списках членов религиозно-экстремистских течений, около 16 тысяч уже вернулись к нормальной жизни, в том числе порядка 9,5 тысячи из них были трудоустроены.

В настоящий момент в Узбекистане экстремистская деятельность преследуется по девяти статьям Уголовного кодекса республики, предусматривающих наказание вплоть до лишения свободы сроком на 20 лет.