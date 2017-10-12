Уличенный в педофилии монах сбежал в Косово с деньгами Банка Ватикана

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Британская полиция обвинила в педофилии 74-летнего католического аббата Лоуренса Сопера, правда тот успел скрыться от правоохранителей, сняв 182 тысячи фунтов со счета в Банке Ватикана, спустя несколько лет его нашли в Косово, сообщает The Daily Mail.

Аббата уличили в сексуальных домогательствах к мальчикам возрастом до 16 лет в школы Святого Бенедикта в Илинге, директором которой он являлся. Все эпизоды преступления относятся к периоду с сентября 1972 года по июль 1983 года. По словам бывших учеников школы, сексуальные домогательства в учебном заведении "были в порядке вещей".

Интересно, что Соппера обвиняли в педофилии еще в начале 2000-х годов, из-за чего ему даже пришлось покинуть должность настоятеля аббатства Илин в западном Лондоне. Однако тогда дело до суда так и не дошло.

В 2009 году ему предъявили официальное обвинение и отправили под арест. Но монах вышел на свободу под залог с обязательством прийти на заседание суда в 2011 году. Однако этого не случилось.

"Через пять с половиной лет после начала розыска выяснилось, что обвиняемый находился в Косово", — заявил прокурор Джиллиан Эфитон.

Сам Соппер сейчас до сих пор находится в Косово и категорически отрицает свою вину. Его обвиняют в растлении 19 мальчиков.