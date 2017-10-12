Археологи нашли доказательства "ошеломляющей близости" викингов к исламу

Шахматные фигуры, представленные на выставке “Викинги: Жизнь и легенда” в лондонском Британском музее

Шахматные фигуры, представленные на выставке “Викинги: Жизнь и легенда” в лондонском Британском музее

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Шведские археологи нашли могилу викинга с выгравированным на погребальных одеждах именем Аллаха, что, как заявили исследователи, является "ошеломляющим открытием", подчеркивающим близость викингов с исламом, пишет The Independent.

Изначально образцы шелковой ткани в могиле считались обычным украшением викингов. Однако повторный осмотр найденной ткани, выполненный археологом Анникой Ларссон из Уппсальского университета, показал, что они представляют собой образец куфического письма — старейшего вида арабской письменности. Надписи были найдены на предметах одежды в двух отдельных могилах, что свидетельствует о том, что на погребальные обычаи викингов сильно повлиял ислам.

Надписи содержат призывы не только имени Аллаха, но и Али ибн Талиба — зятя и сподвижника пророка Мухаммеда. Именно Али считается шиитами как единственный законный наследник пророка Мухаммеда.

© Фото : из личного архива Анники Ларссон Фрагмент погребального одеяния викинга с именем Аллаха © Фото : из личного архива Анники Ларссон Фрагмент погребального одеяния викинга с именем Аллаха

"Одна интересная деталь заключается в том, что слово "Аллах" написано зеркально. Возможно, это была попытка написать молитвы так, чтобы их можно было читать слева направо", — полагает Ларссон.

"Мы часто утверждали, что восточные артефакты в могилах эпохи викингов могут быть только результатом разграбления, а версия о торговле викингов с исламскими странами не принимается во внимание, хотя арабские надписи встречались на одежде викингов", — добавляет она.

Исследователь допускает влияние ислам на представления викингов о загробной жизни. По ее словам, "в Коране написано, что обитатели рая будут носить одежду из шелка", что может объяснять наличие этой ткани в могилах. Причем куски шелка встречаются как в мужских, так и в женских гробах.