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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Симхат Тора: праздник безудержных танцев и бесстрашия перед гонителями

12:3912.10.2017
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© Фото : фото предоставлено пресс-службой Главного раввина РФДень Симхат Тора - кульминация осенних еврейских праздниковДень Симхат Тора - кульминация осенних еврейских праздников
© Фото : фото предоставлено пресс-службой Главного раввина РФ
Александр Борода, президент Федерации еврейских общин России, специально для РИА Новости

Если спросить еврея в Советском Союзе его ассоциации с праздником Симхат Тора, то, скорее всего, вы услышите воспоминание о том, что это был единственный день в году, когда исчезал страх перед соседями и советской властью за демонстрацию своей национальности. На танцы с Торой в синагогу приходили все — и дети, и взрослые, и старики. Именно Симхат Тора являлся для советских евреев оплотом своей национальной самоидентификации, а в странах Запада и в Израиле  этот праздник стал днем солидарности с советскими евреями, которые боролись за свободную репатриацию в Израиль. Только в Симхат Тора у стен синагог можно было услышать песни и разговоры на иврите и на идише.

Тем не менее, этот праздник столь важен не только с точки зрения объединения евреев СССР, история и традиции этого дня берут истоки в еврейских общинах по всему миру.

Этот праздник в том виде, в котором его отмечают современные общины, был постановлен нашими мудрецами. В Кицур Шульхан Арух сказано о нем: "Это день, когда "заканчивают и начинают заново годовой цикл чтения свитка Торы и радуются этому". Тора же, иначе интерпретирует суть этого дня: "…в восьмой  день священное собрание пусть будет у вас, и приносите огнепалимую жертву Господу; это праздничное собрание, никакую работу не делайте".

Евреям, живущим в диаспоре, выпала честь отмечать радость Торы в отдельный день, в Израиле же этот праздник совпадает со Шмини Ацерет, последним днем праздника Суккот — "временем нашей радости".

В течение неделе евреи сидят в шалашах и преумножают свою радость, делят ее с окружающими, и вот наступает венец радости, праздник Симхат Тора (вечером 12 октября – прим. ред.). Мы особенно радуемся возможности заново приступить к изучению Торы — самого дорогого сокровища еврейского народа, в котором хранится вся мудрость этого мира.

Возникает вопрос: почему именно сейчас завершается цикл Торы? Ведь дарование Торы мы отмечали в Шавуот, полгода назад. Но суть радости в Симхат Тору заключается не только в моменте ее обретения, а в отношении к Торе в целом; это радость единения с Творцом, который выбрал евреев, чтобы даровать им заповеди.

В этом и заключен смысл, почему Симхат Тора завершает череду праздников месяца Тишрей. От Рош Ашана и до Йом Кипура наше отношение к Всевышнему было исполнено трепета: мы думали о том, как заслужить Его милость, чтобы получить добрую запись и подпись. А сейчас следующий этап, более высокий: мы должны показать Творцу, что, помимо трепета, есть еще радость в служении.

Наши мудрецы уподобляют Создателя и еврейского народа отношениям мужа и жены. Когда жена выполняет волю мужа — это бывает из-за страха, бывает из уважения. Но мужу одного уважения недостаточно: настоящая семья должна главной своей основой иметь любовь. Когда есть любовь — всякое служение в радость! Только такие отношения делают семейный союз здоровым и счастливым.

Именно это мы демонстрируем Всевышнему в Симхат Тора: наше служение Ему — это наша радость. Прежде мы показали уважение, преклонение перед Богом — сейчас показываем любовь к Нему. И когда эта любовь находит выражение в радостном танце со свитком Торы — Бог тоже радуется вместе с нами, и с любовью дает нам все, что нам действительно необходимо в этом мире.

Все что ждет от нас Создатель в этот день — это наша радость. На Симхат Тора нет особых молитв, нет особых заповедей. Просто берем в руки свиток Торы и танцуем с ним!

Главная причина радости этого дня — в том, что мы завершили чтение Торы. Весь год, каждую неделю мы читали Тору в синагоге. Сегодня завершается последняя глава. И на сей раз мы ведем себя совершенно иначе — танцуем с Торой и предаемся веселью.

Именно в день Симхат Тора на свет выходит та связь человека с Богом, и выражается она не через мудрость и молитву, а через веселье, танцы, радость в душе.

Пусть радость, которая переполняет нас во время танцев с Торой, останется с вами на весь год, принося счастье в дом, душевный покой и ощущение близости к Богу.

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Религия и мировоззрение
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