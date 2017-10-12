Концертную программу "Голоса православной России" представят в Австрии

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Ежегодная благотворительная культурно-просветительская программа "Голоса православной России" в четверг будет представлена в Австрии: концерт ведущих российских хоровых коллективов состоится в церкви святого Петра (Петерскирхе) — одной из центральных церквей Вены.

"В концерте примут участие камерный хор международного общественного Фонда единства православных народов (ФЕПН) "Классика", камерный хор Московской государственной консерватории имени Чайковского и концертный хор Московского государственного института музыки имени Шнитке", — сообщили РИА Новости в ФЕПН, который является организатором фестиваля.

Ранее на этой неделе концерты в рамках XVII музыкально-хоровой и духовной программы "Голоса православной России" прошли в Братиславе. Как ожидается, в числе гостей представления в Вене будет министр культуры Австрии Томас Дрозда.

"Выражаю надежду, что концерты ведущих российских музыкально-хоровых коллективов станут заметным явлением в культурной жизни Вены и послужат еще одним шагом в укреплении взаимопонимания и сотрудничества между нашими странами и народами, мостом, соединяющим богатые традиции и культуры народов", — говорится в приветствии министра, направленном в ФЕПН.

Культурно-просветительская программа реализуется ФЕПН с 2001 года. Учитывая ее важность, программе был придан статус "патриаршей". За это время концерты ведущих отечественных хоровых коллективов прошли в Болгарии, Великобритании, Германии, Македонии, Польше, Франции, Италии, Чехии, Латвии, а также на Кипре и на Балканах.

Международный общественный Фонд единства православных народов был образован в апреле 1995 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II, возглавившего его попечительский совет. В настоящее время председателем попечительского совета ФЕПН является патриарх Московский и всея Руси Кирилл.