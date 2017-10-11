Лазар: каждый новый шаг в исполнении заповедей Торы приносит новую радость

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар в среду поздравил еврейскую общину с наступлением праздника завершения чтения Торы — "Симхат Торой", отметив, что "каждый новый шаг в исполнении заповедей Торы дает новую радость".

Вечером 11 октября иудеи всего мира начинают отмечать Симхат Тора — один из самых радостных праздников еврейского календаря. Тора состоит из пяти книг, из 54 "еженедельных глав", читаемых в течение всего года. В день праздника в синагогах завершается и вновь начинается годичный цикл чтения. Из ковчега вынимают все свитки и семь раз проходят с ними вокруг возвышения в центре синагоги. Шествие сопровождается радостными песнями и плясками.

"Поздравляю всех вас с Симхат Тора — праздником "Радости Торы", самым веселым праздником нашего народа. В Симхат Тора завершается череда осенних праздников. И с каждым из них наша радость только росла. Сейчас мы уверены, что Бог записал нас в Книгу жизни и подписал Свое решение на хороший и сладкий год", — говорится в поздравлении Берл Лазара, которое приводит его пресс-служба.

Главный раввин отметил, что связь еврейского народа с Богом идет через Тору, а связь с Торой усиливает связь с Богом.

"Все наши праздники говорят о единстве — единстве нашего народа, которое возможно только вокруг единого Бога и через Его Тору. И сейчас, в день кульминации осенних праздников, мы с особой силой осознаем, что источник всех Божественных благословений для нас – это когда мы живем по Торе. <…> Симхат Тора — это признание того, что Тора есть источник радости нашей жизни: она дарит не только мудрость, но в первую очередь счастье", — отметил Берл Лазар.